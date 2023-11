Handbremse vergessen: Müllwagen schrottet sieben Autos

In Mettmann, Deutschland, kam es zu einem ungewöhnlichen Unfall, bei dem ein Müllwagen sieben Fahrzeuge zerstörte und einen großen Schaden verursachte.

Ein unkontrollierter Müllwagen hat am Mittwoch in Mettmann, Nordrhein-Westfalen, für erheblichen Schaden gesorgt. Der Fahrer des Müllwagens, ein 51-jähriger Mann, hatte sein Fahrzeug an der Kreuzung Lindenstraße Ecke und Georg-Fischer-Straße kurzzeitig verlassen. Als er bemerkte, dass der LKW plötzlich zu rollen begann, konnte er nichts mehr tun.

„Die Lindenstraße Ecke ist eine sehr steile Straße. Der Müllwagen rollte unkontrolliert die Straße hinunter und prallte gegen sechs geparkte Autos und dann gegen eine Wand“, sagte ein Polizeisprecher.

Insgesamt wurden sieben Fahrzeuge, einschließlich des Müllwagens, schwer beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst hat sie abgeschleppt. Die Wand wurde ebenfalls teilweise abgerissen. Der entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.