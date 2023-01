Hangover Museum erzählt Alkohol-Geschichten mit Exponaten nach (FOTO)

Trunkenheit und Kater sind normalerweise nichts, worauf wir stolz sind, ganz im Gegenteil: wir wollen sie so schnell wie möglich wieder vergessen. In alkoholisiertem Zustand unternehmen wir jedoch Dinge, die wir nüchtern niemals machen würden, und so finden wir uns plötzlich als Akteure oder Zeugen verrückter Geschichten wider, die sich nur unter Alkoholeinfluss ereignen können. Genau diesen unglaublichen Geschichten und Abenteuern in durchzechten Nächten ist nun ein ganzes Museum gewidmet.

Das einzigartige Hangover Museum, das erste seiner Art in der Region, befindet sich in Zagreb (Kroatien) und sammelt und präsentiert die ungewöhnlichsten und skurrilsten Trunkenheitsgeschichten. Es handelt sich um Nacherzählungen von Beteiligten, die auf Grund ihrer Erinnerung an die „unvergesslichen“ Nächte zusammengestellt werden.

Das Hangover Museum wurde Ende 2019 eröffnet. Die Idee dazu entstand nach dem Zagreb Beer Fest, als die Gründer des Museums zusammensaßen und die Ereignisse der vorangegangenen Nacht zu rekonstruieren versuchten. Dabei fand einer der Freunde ein Fahrradpedal in seiner Tasche, und das gab den Anstoß, solche „Exponate“ als Zeugen durchzechter Nächte zusammenzutragen und auszustellen.

Die ausgestellten Objekte wurden von Freunden und Bekannten zusammengetragen. Das Ziel des Museums ist in erster Linie gute Unterhaltung, aber es auch einen pädagogischen Hintergrund.

Im Hangover Museum gibt es einen Raum, der einen „Reflexionspunkt“ darstellt. Jeder Besucher kann dort im Spiegel sehen, wie er in einer betrunkenen Nacht bei bester Laune aussieht und wie der Kater danach sich äußert.