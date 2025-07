Hass-Explosion in Österreich: 20 Prozent mehr Angriffe wegen Herkunft und Glaube

Vorurteilsmotivierte Straftaten nehmen in Österreich alarmierend zu. Der aktuelle Hate-Crime-Bericht verzeichnet einen 20-prozentigen Anstieg – besonders Weltanschauung als Tatmotiv explodiert.

Die Zahl der Hate Crimes (vorurteilsmotivierte Straftaten) in Österreich ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Laut dem aktuellen Hate-Crime-Bericht für 2024 erfasste die Polizei insgesamt 6.786 vorurteilsmotivierte Straftaten – ein Anstieg von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr (5.668). Die Aufklärungsquote blieb mit 67 Prozent auf einem vergleichbaren Niveau wie im Vorjahr.

Bei der Dokumentation der Vorurteilsmotive – insgesamt wurden 7.614 erfasst, da eine Tat mehrere Motive aufweisen kann – dominierte erneut die Weltanschauung. Mit 3.935 Nennungen und einem Anstieg von 45 Prozent stellte sie das häufigste Motiv dar. An zweiter Stelle folgte die nationale bzw. ethnische Herkunft mit 1.581 Nennungen, vor Religion (763), Hautfarbe (417) und sexueller Orientierung (317).

Letztere verzeichnete einen Rückgang um 29 Prozent im Vergleich zu 2023. Weitere erfasste Motive waren das Geschlecht (238), der soziale Status (136), Behinderungen (125) und das Alter (102).

Häufigste Delikte

In der Deliktstatistik stehen Verstöße gegen das Verbotsgesetz (NS-Wiederbetätigungsgesetz) an erster Stelle, gefolgt von Sachbeschädigungen und Körperverletzungen. Die Auswertung zeigt, dass bei Hate Crimes Verstöße gegen das Verbotsgesetz (2.952 Motive) am häufigsten auftraten, vor Sachbeschädigungen (1.396), Körperverletzungen (661), Verhetzungen (599) und gefährlichen Drohungen (506).

Ein Viertel aller vorurteilsmotivierten Straftaten fand im Internet statt, wobei besonders Verstöße gegen das Verbotsgesetz und rassistische Motive im digitalen Raum verbreitet waren. Insgesamt wurden 1.619 Personen Opfer von gewaltbezogener Hasskriminalität, davon 63 Prozent Männer. Bei diesen Taten war die nationale bzw. ethnische Herkunft das vorherrschende Motiv.

Täterprofile

Die demografische Analyse der Tatverdächtigen zeigt einige bemerkenswerte Muster. Im Vergleich zur Gesamtkriminalität waren bei Hate Crimes überdurchschnittlich viele Minderjährige beteiligt. Mit 86 Prozent lag der Männeranteil unter den Tatverdächtigen höher als bei der Gesamtkriminalität (78 Prozent).

Auffällig ist der vergleichsweise geringe Anteil ausländischer Staatsbürger – während sie bei der Gesamtkriminalität 47 Prozent der Tatverdächtigen stellen, sind es bei Hate Crimes nur 26 Prozent. Bei drei von fünf Straftaten mit frauenfeindlichen Motiven waren österreichische Staatsbürger tatverdächtig.

Die regionale Verteilung zeigt, dass Salzburg, Wien und Kärnten gemessen an der Wohnbevölkerung die höchste Dichte an Vorurteilsmotiven aufweisen, während das Burgenland die niedrigste Rate verzeichnet. Ein Viertel aller Straftaten mit Vorurteilsmotiv wurde im Internet begangen, wobei drei Viertel dieser Online-Delikte Verstöße gegen das Verbotsgesetz darstellten.

Auch jedes zweite rassistische Motiv wurde online dokumentiert. Bei den antireligiösen Hasspostings waren zwei Drittel antisemitisch und ein Drittel antimuslimisch ausgerichtet.

Hintergründe des Anstiegs

Analysen von Polizei und Opferschutzorganisationen zeigen, dass der starke Anstieg weltanschaulich motivierter Hassverbrechen vor allem auf eine Zunahme von Verstößen gegen das NS-Verbotsgesetz sowie eine verstärkte Online-Aktivität zurückzuführen ist. Besonders im Internet werden drei Viertel aller Hasspostings als Verstöße gegen das Verbotsgesetz gewertet, wobei antisemitische und antimuslimische Inhalte dominieren.

Expert:innen betonen, dass die Täter:innen in den meisten Fällen keinen direkten Kontakt zu den Opfern haben und die Taten häufig anonym im digitalen Raum verübt werden, was die Hemmschwelle senkt und die Verbreitung erleichtert.

Die Wirksamkeit der aktuellen Präventionsmaßnahmen wird unterschiedlich bewertet: Während die flächendeckende Schulung der Polizei im Erkennen und Erfassen von Vorurteilsmotiven als Fortschritt gilt, fordern Opferschutzorganisationen zusätzliche Maßnahmen wie gezielte Bildungsarbeit und bessere Unterstützung für Betroffene.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) warnte im Vorwort des Berichts vor der Eskalationsgefahr: „Die jüngsten Fälle des im März 2025 aufgedeckten Netzwerks zeigen auch, wie schnell Hetze zu realer Gewalt eskalieren kann.“ Er bezog sich dabei auf eine Razzia, bei der mehrere Personen festgenommen wurden, die homosexuelle Opfer – denen sie fälschlicherweise Pädophilie unterstellten – ausgeraubt, verletzt und erniedrigt haben sollen.

Gleichzeitig betonte Karner positive Entwicklungen: „Die Wirkung der langjährigen bundesweiten Schulungen und der systematischen Ermittlungs- und Präventionsarbeit der Polizei“ werde sichtbar.

Hate Crimes werden in Österreich seit 2020 gesondert erfasst, den entsprechenden Jahresbericht gibt es seit 2022. In die Statistik fließen nur Straftaten ein, deren polizeiliche Ermittlungen bereits abgeschlossen sind.

Die Polizei in der niederösterreichischen Gemeinde Strasshof ist derzeit noch mit den Einvernahmen von 15 Beteiligten nach einer Rauferei im Juni auf einem Parkplatz beschäftigt.