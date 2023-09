Heidi Klum: Halloween-Überraschung in Sicht!

Die schlaflosen Nächte, die ich wegen meines Halloween-Kostüms hatte, werden sich lohnen“, verspricht Heidi Klum (50) in einem Interview mit DailyMail. Die international bekannte Model-Ikone ist bekannt für ihre extravaganten Halloween-Kostüme und die diesjährige Feier scheint keine Ausnahme zu sein. „Es wird wirklich extravagant“, prophezeit sie, obwohl das konkrete Design, wie immer, bis zur letzten Minute ein gut gehütetes Geheimnis bleibt.

Heidi Klum ist nicht nur eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der Modebranche, sondern hat sich auch den Titel „Queen of Halloween“ verdient. Jedes Jahr überrascht sie ihre Fans und die Presse mit einem neuen, aufwendigen Kostüm. Im vergangenen Jahr, nach einer Corona-bedingten Pause, feierte sie ihre legendäre Grusel-Party in New York und erschien als Wurm, ein Kostüm, das bei ihrem Team zunächst Bedenken auslöste. „Sie wollten, dass ich mir einen Plan B und einen Plan C ausdenke, aber so bin ich nicht“, erzählt Klum. Ihr Ehemann Tom Kaulitz (34) erschien passend dazu als Fischer, der den „Wurm des Abends“ an der Angel hatte.

Die Halloween-Kostüme der Model-Ikone sind jedes Jahr ein Highlight. 2019 kam sie als Cyborg, mit offenen Gedärmen, Gehirn und verkabelten Brüsten. Tom Kaulitz begleitete sie als blutverschmierter Astronaut. Ein Jahr davor schlüpfte sie in die Rolle der verzauberten Prinzessin Fiona aus Shrek, während ihr Ehemann als grüner Oger auftrat. Weitere bemerkenswerte Kostüme waren ein Werwolf, ein bunter Schmetterling und die Cartoon-Figur Jessica Rabbit. 2016 sorgte sie für Aufsehen, indem sie gemeinsam mit fünf „Klonen“ über den roten Halloween-Teppich schritt.

Trotz der unterschiedlichen Meinungen, die ihre Kostüme jedes Jahr hervorrufen, bleibt Klum ihrer Linie treu und freut sich auf die diesjährige Halloween-Feier. „Ich muss zugeben, ich liebe es. Und dann habe ich das Gefühl, dass es gut werden wird“, sagt sie. Die Fans der „Queen of Halloween“ sind gespannt, mit welchem Kostüm sie dieses Jahr überraschen wird.