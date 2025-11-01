Heidi Klums Monster-Kostüm versteinert sogar Ehemann Tom (FOTOS+VIDEO)

Grüne Haut, Schlangenhaar und ein versteinerter Ehemann – Heidi Klum setzt bei ihrer legendären Halloween-Party in New York neue Maßstäbe für das Gruselfest.

Heidi Klum hat ihr Wort gehalten und sich für Halloween in ein wahrhaft abstoßendes Wesen verwandelt. Die 52-jährige Entertainerin, die sich selbst als „Queen of Halloween“ bezeichnet, erschien bei ihrer traditionellen Feier in New York als grauenerregendes Medusa-Monster. Das aufwendig gestaltete Ganzkörperkostüm beeindruckte mit grüner Schuppenhaut, einem Krokodilschwanz, scharfen Krallen, überdimensionierten Ohren und dem charakteristischen Schlangenhaar der mythologischen Figur. Komplettiert wurde die Verwandlung durch leuchtend grüne Augen, freiliegendes Zahnfleisch und bedrohliche Reißzähne. Ihr Ehemann Tom Kaulitz ergänzte das mythologische Ensemble perfekt – er erschien als versteinerter Perseus (griechischer Held), vollständig in Grau gehalten, passend zur antiken Sage, in der Medusas Blick Menschen zu Stein erstarren lässt.

Die Verwandlung des Models folgt einer jahrelangen Tradition, bei der Klum ihre Halloween-Kostüme bis zum letzten Moment geheim hält und monatelange Vorbereitungen in die Metamorphose investiert. Obwohl sie das endgültige Erscheinungsbild wie üblich bis zum 31. Oktober unter Verschluss hielt, hatte sie diesmal vorab verraten, dass es „sehr hässlich“ werden würde. In einem Interview betonte sie ihren Anspruch, sich jedes Jahr neu zu erfinden.

Frühere Kostüme

Im Vergleich zu ihrem Vorjahreskostüm – sie und Ehemann Tom traten als „niedliche“ E.T.-Figuren auf – wählte sie diesmal einen deutlich groteskeren Look. 2023 hatte sie als überdimensionaler Pfau in leuchtendem Blau für Aufsehen gesorgt, umringt von zehn Akrobaten, die als glänzend grüne Pfauenfedern fungierten.

Die in den USA lebende Deutsche dokumentierte ihre stundenlange Transformation auf Instagram mit Fotos und Videos. Dabei verwies sie auf den Maskenbildner Mike Marino, der Klum bereits mehrfach bis zur Unkenntlichkeit verwandelt hat. Für ihre aufwendigen Kostümierungen verbringt die Entertainerin regelmäßig viele Stunden in der Maske und arbeitet intensiv mit Spezialisten für Maskenbau an ihren komplexen Ganzkörperkreationen.

Legendäre Tradition

In Deutschland ist Klum seit 2006 vor allem durch ihre Erfolgsshow „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) auf ProSieben bekannt. Die vierfache Mutter veranstaltet ihre legendäre Halloween-Party bereits seit dem Jahr 2000.

Lediglich in den Jahren 2020 und 2021 musste die mittlerweile zur Institution gewordene Gruselfeier aufgrund der Corona-Pandemie pausieren.