Mann schlägt bei Halloween-Party brutal mit Bierflasche zu

Halloween-Horror in Tirol: Bei einer Feier in Reutte artete ein Streit brutal aus – mit einer Bierflasche als Waffe und einem verletzten Partygast.

Bei einer Halloween-Veranstaltung in Reutte (Tirol) eskalierte am Freitagabend ein Streit zwischen drei Personen. Gegen 23.00 Uhr schlug ein 38-jähriger Österreicher einem 22-jährigen Deutschen eine Bierflasche auf den Kopf. Der junge Mann musste nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht werden.

