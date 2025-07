Heil Hitler auf Kroatisch? FAZ warnt warnt in einem kritischen Beitrag

Hunderttausende jubeln einem Sänger zu, dessen Konzert die kroatische Gesellschaft spaltet. Die FAZ sieht hinter der Musikfassade eine kalkulierte Verbreitung rechtsextremer Ideologie.

Die deutsche Qualitätszeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung hat in einem kritischen Beitrag vor der Verbreitung rechtsextremer Ideologie beim Rekordkonzert des kroatischen Sängers Marko Perkovic Thompson gewarnt. Unter dem Titel „Rechte Parolen auf Kroatiens größter Bühne“ analysiert die Zeitung die Veranstaltung, die weit mehr als ein musikalisches Ereignis darstellte und tiefe gesellschaftliche Spaltungen in Kroatien offenlegte.

Das Konzert auf der Pferderennbahn in Zagreb lockte laut Veranstaltern über 500.000 Menschen an – eine Zahl, die möglicherweise überhöht ist, aber dennoch das größte Konzert in der kroatischen Geschichte markiert. Die FAZ erinnert daran, dass Thompsons bekanntestes Lied „Bojna Cavoglave“ mit dem Ausruf „Za dom spremni“ (Für die Heimat bereit) beginnt – dem offiziellen Slogan des faschistischen Ustascha-Regimes unter Ante Pavelic, das im Zweiten Weltkrieg mit Hitler-Deutschland verbündet war.

Bei der Veranstaltung in Zagreb antworteten Hunderttausende auf Perkovics Ruf mit „spremni“, was die FAZ mit einer „kroatischen Version von Heil Hitler“ vergleicht. Die Zeitung verweist auf die historische Dimension: Während der fünfjährigen Schreckensherrschaft des „Unabhängigen Staates Kroatien“ (NDH) wurden fast 500.000 Menschen ermordet, darunter mehr als 300.000 Serben sowie Juden, Muslime, Roma und regimekritische Kroaten.

Allein im Konzentrationslager Jasenovac, dem größten nicht von Deutschen geführten Todeslager, kamen über 80.000 Menschen ums Leben.

Umstrittene Symbolik

Die FAZ thematisiert Thompsons widersprüchliche Haltung zum Ustascha-Gruß. Obwohl er behauptet, der Slogan habe ältere historische Wurzeln, betont die Zeitung, dass diese Parole heute untrennbar mit dem faschistischen Kontext der Jahre 1941-1945 verbunden sei – vergleichbar mit dem Ausdruck „Jedem das Seine“, der nicht vom Konzentrationslager Buchenwald zu trennen ist.

Beunruhigend erscheint in diesem Zusammenhang eine Studie des Zagreber Instituts für Sozialforschung, wonach ein Drittel der jungen Kroaten glaubt, der NDH habe lediglich „die Interessen der Kroaten geschützt“.

Thompson selbst, der seit 2019 keine Interviews mehr gibt, weicht direkten Fragen zu seiner Haltung gegenüber Pavelic aus. Die FAZ beschreibt seine Methode als kalkulierte Ambivalenz: Er mache zweideutige Aussagen, behaupte dann, missverstanden worden zu sein, oder leugne, den historischen Kontext seiner Äußerungen zu kennen.

Damit überlasse er es seinem Publikum, „die Botschaft zu vervollständigen“. Sein Geschäftsmodell sei seit Jahrzehnten unverändert: die Instrumentalisierung seines Rufs als Patriot nicht nur zur finanziellen Bereicherung, sondern auch zur Rehabilitierung des Ustascha-Regimes.

Politische Unterstützung und gesellschaftliche Akzeptanz

Kritisch beleuchtet die FAZ auch die politische Unterstützung für den umstrittenen Sänger. Premierminister Andrej Plenkovic besuchte die Generalprobe und ließ sich mit Thompson fotografieren. Auch Innen- und Verteidigungsminister waren anwesend und bezeichneten das Konzert als „Feier der Einheit und Vaterlandsliebe“.

Eine bedeutende Rolle spielte zudem die katholische Kirche – ein pensionierter Bischof sprach ein Gebet vom Videobildschirm, obwohl Perkovic selbst nicht für besondere Religiosität bekannt ist.

Die Musikwissenschaftlerin Lada Durakovic betont, dass der Rechtsextremismus in Kroatien seit den 1990er Jahren zunehmend gesellschaftsfähig wurde – insbesondere durch die Initiative politischer Eliten und die Legalisierung des Ustascha-Grußes „Za dom spremni“. Sie sieht in Thompsons Popularität nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein ideologisches Phänomen, das von Teilen der Gesellschaft bewusst zur Relativierung faschistischer Verbrechen genutzt wird.

Laut Experten werden Thompsons Konzerte regelmäßig von führenden Politikern besucht und es werden dabei offen Ustascha-Symbole gezeigt, was als Teil einer staatlich genehmigten Kulturpolitik interpretiert wird. Selbst renommierte Institutionen wie die Akademie der Wissenschaften und Künste tragen zur Normalisierung von Geschichtsrevisionismus bei.

Die FAZ resümiert, dass Thompsons Konzert die kroatische Gesellschaft weiterhin polarisiert: Während Hunderttausende seine Mischung aus Kitsch, Kriegsromantik, Katholizismus und Geschichtsrevisionismus feiern, lehnt eine fast ebenso große Zahl von Bürgern ihn entschieden ab.