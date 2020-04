Heißer Typ aus „Favorito“-Musikvideo ist in Wirklichkeit Professor (FOTOS)

Der Hit „Favorito“ der Girls-Group „Hurricane“ wird bereits seit Monaten sowohl am Balkan als auch in der Diaspora rauf- und runtergespielt. Aber wusstet ihr, dass das fesche Model aus dem Musikvideo eigentlich Lehrer ist?

Marko Cox Vasiljević, der im Musikvideo einen sexy Verführer spielt, hat mit Sicherheit viele Herzen höher schlagen lassen. Nun sorgte er jedoch für Verwirrung, da er auf einmal im TV in ein einer ganz anderen Rolle zu sehen war: als Sportprofessor!

Sendung im Öffentlich-rechtlichen

In den vergangenen Tagen war Cox mehrfach im Programm des serbischen öffentlich-rechtlichen Senders RTS zu sehen. Via TV gibt er Schülern Unterricht in Leibesübungen, da auch in Serbien derzeit alle Schulen geschlossen haben. Es dauerte nicht lange, bis die Öffentlichkeit das fesche Model aus dem „Favorito“-Musikvideo wiedererkannte.

Marko diplomierte vergangenes Jahr an der Sportuniversität von Belgrad und ist sowohl als Sportprofessor als auch als Tänzer und Model tätig.Unter anderem arbeitete er als Backgroundtänzer für Lepa Brena, Milica Pavlović und Katarina Grujić.

