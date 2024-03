Herd ausgeschalten? Bügeleisen ausgesteckt? Dieser Trick hilft beim Erinnern

Hast du dich jemals gefragt, ob du den Herd ausgeschaltet oder die Tür abgeschlossen hast, bevor du das Haus verlassen hast? Dieses alltägliche Problem könnte durch einen einfachen Trick gelöst werden, den eine Expertin für neurokognitive Psychologie vorschlägt. Erfahre mehr über diese innovative Methode, die dir helfen kann, deine täglichen Routinen sicherer zu gestalten.

Es ist ein alltägliches Problem, das viele von uns kennen: Haben wir den Herd ausgeschaltet oder die Tür abgeschlossen, bevor wir das Haus verlassen haben? Diese routinemäßigen Handlungen führen wir oft ohne bewusste Aufmerksamkeit aus, was dazu führen kann, dass wir uns später nicht mehr daran erinnern können.

Hirn austricksen

Siri-Maria Kamp, eine Expertin für neurokognitive Psychologie an der Universität Trier, erklärt dieses Phänomen in einem Interview für „miHOMEBOOK“. Laut Kamp konzentriert sich unser Gehirn nicht auf die Handlungen, die wir jeden Tag ausführen. Das Ausschalten des Herdes nach dem Kochen oder das Abschließen der Eingangstür auf dem Weg zur Arbeit sind Teil einer Reihe von Handlungen, die mehr oder weniger in der gleichen Reihenfolge ablaufen.

Doch es gibt einen Trick, der helfen kann, diese routinemäßigen Handlungen besser zu merken: Verwandeln Sie eine „gewöhnliche“ Aktion in etwas „Ungewöhnliches“, und zwar mit Ihrer Fantasie. Singen Sie ein Lied, wenn Sie die Tür schließen, oder springen Sie zum Beispiel, wenn Sie das Bügeleisen ausschalten. Dann wird Ihr Gehirn diesen Moment im Gedächtnis festhalten und ihn mit diesem speziellen Tag verbinden.

Die Konsequenzen des Vergessens solcher routinemäßigen Handlungen können gravierend sein. Ein unbeaufsichtigter Herd kann zu einem Brand führen, eine unverschlossene Tür kann Einbrechern den Zugang erleichtern. Daher ist es wichtig, Methoden zu finden, die uns helfen, diese Handlungen besser zu erinnern. Der von Kamp vorgeschlagene Trick könnte eine solche Methode sein und dazu beitragen, dass wir unser Haus „mit ruhigem Kopf“ verlassen können, sicher, dass wir diese Dinge nicht vergessen haben.