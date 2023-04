Ostern: Bedeutung, Bräuche und Traditionen

Ostern ist das bedeutendste christliche Fest. An diesem Tag ist Jesus Christus von den Toten auferstanden, hat den Tod besiegt und allen Menschen – von Adam und Eva bis zum letzten Menschen auf der Erde – ewiges Leben geschenkt.



Ostern ist ein beweglicher Feiertag, der frühestens am 4. April und spätestens am 8. Mai nach dem neuen, gregorianischen Kalender gefeiert wird. Das Fest dauert drei Tage und Christen begrüßen sich mit „Christus ist auferstanden“ und antworten mit „Wahrhaftig, er ist auferstanden“. Dieser Gruß wird bis zum Fest Christi Himmelfahrt, vierzig Tage nach Ostern, verwendet.

Karfreitag, Karsamstag und Ostern, der immer an einem Sonntag stattfindet, sind die wichtigsten Tage im kirchlichen Kalender. Es ist Brauch, dass auch diejenigen, die selten in die Kirche gehen, an diesen Tagen in die Kirche gehen und für die Seelen ihrer Vorfahren und die Gesundheit ihrer Nachkommen beten.

Nach dem Morgengottesdienst beginnt die Zeit des Essens und des Osterfestes. Das Osteressen beginnt zur Frühstückszeit an normalen Tagen. Das Essen wird im Familienkreis abgehalten. Wenn die Familie aus der Kirche nach Hause kommt, begrüßen sich alle Familienmitglieder mit dem Ostergruß und küssen sich.

Der Gastgeber entzündet eine Kerze, nimmt eine Räucherpfanne und Weihrauch und räuchert alle Familienmitglieder und liest laut das „Vater unser“. Nach dem gemeinsamen Gebet gratulieren sie sich erneut gegenseitig zum Ostern und setzen sich an den festlich gedeckten Tisch. Auf dem Tisch steht eine geschmückte Schüssel mit bemalten Eiern.

Bemalte Eier als Geschenk

Der Gastgeber nimmt zuerst ein Ei und alle anderen Familienmitglieder folgen, dann beginnt das Eierpecken. Beim Pecken wird „Christus ist auferstanden“ und „Wahrhaftig, er ist auferstanden“ gesprochen. Das gebrochene Ei gehört demjenigen, dessen Ei es gebrochen hat. Am Ostersonntag wird zuerst ein gekochtes Ei gegessen und dann die anderen Gerichte. Auch die Gäste erhalten zuerst bemalte Eier als Geschenk, bevor sie Kaffee, Getränke und das Essen serviert bekommen.

Nach dem Osteressen war es früher Brauch, dass die ganze Familie in feierlicher Kleidung durch die Stadt spaziert und in eine Stadtcafeteria geht, um Kaffee und Getränke zu genießen. Am Morgen sollte man sich mit Wasser waschen, in dem über Nacht Kornelkirschen, Eisenkraut, Basilikum und ein rotes Ei stehen, um die Gesundheit zu gewährleisten.

Es ist auch Brauch, dass man Kindern mit einem roten Ei über das Gesicht reibt, damit sie gesund und rosig sind. Es wird geglaubt, dass man am Ostersonntag früh aufstehen sollte und nicht vor Mitternacht schlafen sollte, da man sonst den ganzen Sommer schläft und nichts erreicht. In einigen Teilen Serbiens sollte das Osterei in ein Ameisennest vergraben werden, da dies Glück und Fortschritt im Haushalt bringen soll.



Man sollte auch die Hausschutzpatronin schützen, indem man sie vor das Haus bringt, wenn es zu hageln beginnt. Es wird empfohlen, die Schalen der bemalten Eier gut zu zerkleinern, damit Hexen nicht über das Wasser reisen können. An diesem Tag sollte jeder Familienmitglied etwas Neues zum Anziehen bekommen. Für den Kirchgang und das festliche Essen wird die schönste Kleidung getragen. Es wird geglaubt, dass in der Woche von Ostern bis zum Sonntag des Heiligen Thomas die Tore des Himmels offen sind und die Seelen aller, die in diesen Tagen sterben, direkt in den Himmel gehen.