Herzprobleme: Sorgen um Strinićs Gesundheitszustand

Autobahnbrücke in Italien eingestürzt: mindestens 10 Todesopfer (FOTOS & VIDEOS)

Dramatische Szenen spielten sich am Dienstag auf einer vierspurigen Autobahnbrücke der A10 in Genua ab. Man geht davon aus, dass mehrere Fahrzeuge beim Einsturz in die Tiefe gefallen sind.