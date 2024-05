Herzzerreißend: Baby Lasagna bricht in Tränen aus!

Marko Purisic, besser bekannt als Baby Lasagna, stand auf der Bühne und blickte in die Menge, die sich weit über seine kühnsten Erwartungen hinaus auf dem Ban-Josip-Jelacic-Platz in Kroatien versammelt hatte. „Was soll ich jetzt sagen, wow!“, begann er, sichtlich überwältigt von der Szene. „Ich hatte 20 Leute am Flughafen erwartet und vielleicht hundert hier… Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen herzlichen Dank, ich hoffe, ihr seid zufrieden…“, sagte er, bevor ihm die Tränen kamen.

Die Menschenmenge ließ ihn nicht allein mit seiner Rührung; sie skandierten laut „Sieg, Sieg!“. Purisic war sichtlich gerührt und betonte, wie sehr sein Team sich angestrengt habe. „Wir haben wirklich alles gegeben, ich hoffe, das wurde bemerkt und anerkannt – offensichtlich ist es ja so. Danke an mein Team, das immer bei mir war. Wir sind bloß Kids, niemand älter als 32, alles haben wir selbst gemacht, haben uns freie Tage von der Arbeit genommen, und ich hoffe, wir haben bewiesen, dass man auch selbstständig Großes erreichen kann. Ich weiß wirklich nicht, was ich noch sagen soll. Danke“, sagte Marko, bevor das Lied „Rim Tim Tagi Dim“ anstimmte.

Kultur trifft Politik

An seiner Seite stand in diesem Moment eine Delegation des HRT (kroatischen Rundfunks). Der ganze Platz sang und tanzte mit ihm, und unter ihnen befand sich auch der Zagreber Bürgermeister Tomislav Tomasovic. Als Baby Lasagna und sein Team die Bühne verließen, wurden sie von Applaus begleitet. Ein bewegender Abschied nach einem unerwarteten und herzlichen Empfang, der zeigte, wie Kultur und gemeinsame Begeisterung Menschen vereinen können.