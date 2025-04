Himmlisches Spektakel: Grüner Feuerball über Österreich (FOTOS)

Ein grünlich leuchtender Feuerball am Nachthimmel über Österreich sorgte für Aufsehen. Das spektakuläre astronomische Phänomen wurde besonders in Kärnten beobachtet und sogar auf Video festgehalten.

Ein grünlich leuchtender Feuerball erhellte den Nachthimmel über Österreich, was umgehend zu zahlreichen Reaktionen in sozialen Netzwerken führte, besonders aus dem Kärntner Raum. Das astronomische Phänomen wurde kurz vor 21:00 Uhr beobachtet und war in mehreren Städten Kärntens wie Klagenfurt, Villach und Völkermarkt sichtbar. In Salzburg dokumentierte die Panomax-Webcam auf der Schafbergspitze den grün schimmernden Lichtstreifen am südlichen Himmel über dem Wolfgangsee. Sichtungen wurden auch aus Slowenien und Deutschland gemeldet.

Wissenschaftliche Erklärung

Wissenschaftlich betrachtet handelt es sich vermutlich um einen Boliden – einen Meteor während seines Verglühungsprozesses in der Erdatmosphäre. Ein auf Instagram in der Gruppe „klagenfurt_elite“ veröffentlichtes Dashcam-Video aus der kärntnerischen Ortschaft Griffen zeigt deutlich die charakteristischen Plasmaphasen: An der Vorderseite des Himmelskörpers erscheint das Stoßfrontplasma in Türkis-Grün, während der nachfolgende Plasmaschweif in orangefarbenen Tönen leuchtet. Die Farbgebung wird durch die mineralische Zusammensetzung des außerirdischen Gesteins bestimmt.

Wie Gerhard Drolshagen, Spezialist für erdnahe Objekte bei der Europäischen Weltraumagentur (ESA), bei einer früheren Gelegenheit gegenüber „Bild“ erläuterte, erzeugt insbesondere Magnesium die typische blau-grüne Leuchterscheinung.