Hinweise gesucht: Mann in gelbem Shirt reißt Joggerin zu Boden

Nächtlicher Schrecken am Liesingbach: Eine Joggerin wurde von einem Unbekannten attackiert und zu Boden gerissen. Durch beherztes Handeln konnte sie entkommen.

Eine Joggerin alarmierte in der vergangenen Nacht die Polizei, nachdem sie am Liesingbach (Fluss im Süden Wiens) von einem Unbekannten attackiert worden war. Die Frau hatte während ihres Laufs Kopfhörer getragen und erst spät bemerkt, dass sich jemand von hinten näherte. Der Angreifer umklammerte sie plötzlich und brachte sie zu Fall. Durch lautes Schreien und aktive Gegenwehr gelang es der Frau, den Täter in die Flucht zu schlagen.

Polizeiliche Ermittlungen

Der Fall wird nun vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, untersucht. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich beim Täter um einen Mann unter 30 Jahren, der zum Tatzeitpunkt mit einem gelben T-Shirt mit kurzen Ärmeln und einer schwarzen Dreiviertelhose bekleidet war.

Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung, die in jeder Polizeidienststelle oder direkt beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-57800 abgegeben werden können – auf Wunsch auch anonym.

