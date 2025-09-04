Historisch: Lacoste verbannt Krokodil – Djokovic bekommt die Ziege

Ein historischer Moment in der Modewelt: Nach 91 Jahren weicht Lacostes legendäres Krokodil erstmals einem anderen Tier – für einen Tennisstar, der Sportgeschichte schreibt.

Wenn ein Luxuslabel wie Lacoste nach mehr als neun Jahrzehnten sein legendäres Krokodil-Emblem austauscht, ist das in der Modewelt ein Paukenschlag. Doch für Novak Djokovic macht die französische Marke eine historische Ausnahme. Erstmals seit der Gründung 1933 weicht das ikonische Reptil einem anderen Tier – der Ziege, international bekannt als Symbol für den „Greatest Of All Time“ (bester aller Zeiten).

Anlässlich der US Open 2025 präsentiert Lacoste eine exklusive Kollektion, bei der das traditionelle Krokodil dem GOAT-Symbol weicht. Eine Ehrerbietung an Djokovic, der mit seiner einzigartigen Spielweise und mentalen Stärke längst Tennisgeschichte geschrieben hat.

Die Statistiken sprechen eine eindeutige Sprache: 24 Grand-Slam-Titel, über 400 Wochen an der Weltranglistenspitze und als einziger Profi hat der Serbe alle neun Masters-1000-Turniere mindestens einmal gewonnen. Diese außergewöhnliche Bilanz macht Djokovic zum ersten Spieler überhaupt, der jeden einzelnen Masters-1000-Titel sogar mindestens zweimal gewinnen konnte – ein Rekord, der seine Dominanz auf allen Belägen und in allen Klimazonen unter Beweis stellt. Zahlen, die den GOAT-Status untermauern und die symbolische Würdigung durch seinen Ausrüster rechtfertigen.

Das neue Emblem ist mehr als nur ein Marketing-Gag. Es verkörpert die Essenz dessen, wofür das Akronym GOAT steht – eine Hommage an die absolute Spitze des Sports. Dabei beweist Lacoste, dass Tradition und Innovation sich nicht ausschließen müssen.

Exklusive Partnerschaft

Die Partnerschaft zwischen dem französischen Modehaus und dem Tennisstar besteht bereits seit 2017, doch mit der GOAT-Kollektion hebt Lacoste die Zusammenarbeit auf eine neue Ebene. Die limitierte Linie, die exklusiv während der US Open erhältlich sein wird, vereint sportliche Funktionalität mit stilvoller Eleganz – jedes Detail sorgfältig durchdacht als Spiegelbild von Djokovics Karriereweg.

Das Sortiment reicht von klassischen Poloshirts bis zu technisch ausgefeilter Performance-Kleidung und richtet sich nicht nur an Tennisfans, sondern auch an Mode-Enthusiasten, die den tieferen Kontext zu schätzen wissen: die Verschmelzung von Sportexzellenz und zeitloser Eleganz.

Die US Open haben für Djokovic besondere Bedeutung – viermal triumphierte er bereits beim energiegeladenen Grand-Slam-Turnier in New York. Das Timing der Kollektion kurz vor diesem prestigeträchtigen Event ist daher kein Zufall, sondern eine wohlüberlegte Geste der Wertschätzung.

Zeitlich begrenzte Ehrung

Keine Sorge für Traditionalisten: Das Krokodil verschwindet nicht dauerhaft. Es gönnt sich lediglich eine vorübergehende Auszeit, während die Ziege ihren großen Auftritt hat. Das Urgestein der Modewelt macht kurzzeitig Platz für ein Symbol, das Djokovics außergewöhnliche Karriere würdigt.

Lacoste wagt einen mutigen Schritt, der in der Modewelt für Aufsehen sorgt. Doch wenn ein Athlet eine solche Dominanz erreicht, dass er zum Synonym für Exzellenz wird, verdient er eine Auszeichnung jenseits üblicher Superlative. Djokovic ist längst mehr als ein Tennisspieler – er ist eine Legende in Echtzeit.

Mit dieser Kollektion beweist Lacoste Fingerspitzengefühl. Die Hommage wirkt weder übertrieben noch kitschig, sondern elegant und angemessen – ganz wie Djokovics Spielstil: kontrolliert, präzise und mit unnachahmlicher Klasse.

Französische Modekunst verneigt sich vor dem Tennismeister aus Serbien – symbolisiert durch einen bemerkenswerten Wechsel im Tierreich der Logos.