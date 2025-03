Höchster Gewinn jemals: EuroMillionen-Jackpot geht nach Österreich

Ein Österreicher knackte den EuroMillionen-Rekordjackpot mit 250 Millionen Euro. Der Einsatz: nur zehn Euro. 19 Mal ging der Europot schon nach Österreich.

Ein spektakulärer Gewinn bei den EuroMillionen hat erneut einem Spieler aus Österreich das Glück gebracht, Multimillionär zu werden. Am Freitagabend sicherte sich der glückliche Gewinner mit einem Einsatz von nur zehn Euro den größten Jackpot, der jemals in diesem europäischen Glücksspiel vergeben wurde: satte 250 Millionen Euro. Bemerkenswert ist, dass der bisherige Rekordgewinn ebenfalls im Jahr 2023 in Österreich erzielt wurde.

⇢ Neue Spielsucht: Greifautomaten sollen verboten werden!



Rekordgewinne in Österreich

Der aktuelle Gewinner erreichte diesen Rekord mit einem relativ geringen Einsatz, während der vorherige Rekordhalter im Dezember 2023 mit 20 abgegebenen Tipps spielte und 240 Millionen Euro gewann. Auch damals waren es die „5 plus 2 Richtigen“, die dem Spieler den Gewinn bescherten, wobei der entscheidende Tipp der letzte der online abgegebenen war.

Österreich hat sich als besonders glückverheißend für EuroMillionen-Spieler erwiesen, da insgesamt 19 Mal der Europot an Teilnehmer aus diesem Land ging. Im August 2023 beispielsweise teilten sich 38 Spieler den Europot von 72 Millionen Euro, was zu 38 neuen Millionären in nur einer Runde führte. Seit dem Start von EuroMillionen wurde der Europot somit 19 Mal mit österreichischer Beteiligung geknackt.

⇢ Gesetz Glücksspielstaatsvertrag 2021 in Deutschland legalisiert Casinospiel



Lotto 6 aus 45

Auch beim beliebten Glücksspiel Lotto 6 aus 45 gibt es an diesem Wochenende einen besonderen Anreiz: Ein Siebenfach-Jackpot wartet mit über zehn Millionen Euro auf glückliche Gewinner.