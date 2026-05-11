Hoher Repräsentant wirft hin – Trump soll dahinterstecken

Ein Rücktritt, eine knappe Erklärung und dahinter ein geopolitisches Druckfeld, das weit über Bosnien hinausreicht.

Christian Schmidt, CSU-Politiker und langjähriger Bundestagsabgeordneter, hat seinen Rücktritt als Hoher Repräsentant in Bosnien-Herzegowina bekanntgegeben. Die Ankündigung erfolgte am 11. Mai 2026 im Rahmen seines Berichts vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Sein Büro spricht offiziell von einer persönlichen Entscheidung – internationale Medien hingegen zeichnen das Bild eines Mannes, der unter erheblichem geopolitischem Druck stand.

Schmidt hatte das Amt im Sommer 2021 übernommen, zu einem Zeitpunkt, als das Land bereits tief in einer politischen Krise steckte. Nationalistische Tendenzen verschärften sich, Reformprozesse kamen kaum voran. Im Zentrum seiner Amtszeit stand der anhaltende Konflikt mit Milorad Dodik, der Schmidts Legitimität von Beginn an bestritt – gestützt auf den Umstand, dass Russland und China im UN-Sicherheitsrat eine formelle Bestätigung seiner Ernennung verhindert hatten.

Für die Führung der Republika Srpska war Schmidt damit schlicht nicht anerkannt, während westliche Staaten an seiner Legitimität festhielten. Der Konflikt eskalierte wiederholt: Schmidt hob Gesetze der Republika Srpska auf, die aus Sicht des OHR gegen das Dayton-Abkommen verstießen, während Dodik offen über eine mögliche Abspaltung seiner Entität sprach.

Bonn Powers & Kritik

Das Amt des Hohen Repräsentanten geht auf das Dayton-Abkommen zurück und ist mit außerordentlichen Befugnissen ausgestattet – den sogenannten Bonn Powers. Sie ermöglichen es dem Amtsinhaber, Gesetze zu erlassen, Entscheidungen zu blockieren oder gewählte Politiker aus ihren Ämtern zu entfernen.

In westlichen Hauptstädten galt Schmidt als einer der wenigen internationalen Akteure, die den bosnischen Staat noch institutionell zusammenhielten. Kritische Stimmen sahen das anders: Ihm wurde vorgeworfen, zu tief in demokratische Abläufe einzugreifen. Vor allem Änderungen am Wahlrecht stießen auf Widerstand – und zwar sowohl bei bosniakischen als auch bei kroatischen Parteien.

Druck aus Washington

Die offizielle Begründung für den Rücktritt bleibt knapp. Berichte von Reuters, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und weiteren Medien legen jedoch nahe, dass hinter den Kulissen weit mehr in Bewegung war. Demnach soll es erheblichen Druck aus Washington gegeben haben, der unter anderem mit Pipeline- und Gasprojekten auf dem Balkan in Verbindung gebracht wird.

Besonders brisant ist die veränderte Haltung gegenüber Dodik: Während die frühere US-Regierung Sanktionen gegen ihn verhängt hatte, soll sich die Linie unter Präsident Donald Trump merklich verschoben haben. Laut Reuters wurden Sanktionen zurückgenommen, während die Kontakte zwischen dem Trump-Umfeld und der Republika Srpska zunahmen.

Mehrere Medien berichten, Schmidt sei zuletzt politisch isoliert gewesen. Offiziell bestätigt ist das nicht.

Der Zeitpunkt seines Abgangs fällt dennoch auf – mitten in einer Phase, in der Bosnien-Herzegowina erneut mit institutionellen Verwerfungen ringt.