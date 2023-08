Hollywood-Legende De Niro: Mit 80 noch immer im Rampenlicht!

Der legendäre Hollywood-Schauspieler Robert De Niro feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag. Auch im hohen Alter ist der Star noch immer aktiv im Filmgeschäft.

Vor dem jüngsten Streik der Drehbuchautoren und Schauspieler war De Niro für die Netflix-Serie „Zero Day“ tätig. Zudem freute er sich über die Geburt seines siebten Kindes, Gia Virginia Chen-De Niro, mit seiner aktuellen Partnerin Tiffany Chen.

Von „Hexenkessel“ bis „Killers of the Flower Moon“

De Niros Karriere erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte und hat viele bemerkenswerte Filme hervorgebracht. Seine Zusammenarbeit mit Regisseur Martin Scorsese begann vor 50 Jahren mit dem Film „Hexenkessel“, einer Milieustudie über das raue Leben in den Straßen von New York. Ihre Partnerschaft führte zu weiteren Meisterwerken wie „Taxi Driver“, in dem De Niro einen verbitterten Vietnam-Veteranen darstellte, und „Wie ein wilder Stier“, für den er sich intensiv auf die Rolle eines Boxers vorbereitete und über 25 Kilogramm zunahm. Für Letzteren erhielt er seinen ersten und einzigen Hauptdarsteller-Oscar.

Mit der Mafia auf Du und Du

De Niro hat sich nicht nur auf eine bestimmte Rolle festgelegt. Er verkörperte sowohl Gangster als auch Außenseiter und wurde in den letzten Jahren als Comedystar bekannt. In der Vater-Sohn-Komödie „Und dann kam Dad“ spielte er den italienischen Einwanderervater Salvo, der mit stets grimmiger Miene, strengen Prinzipien und voller Vorurteile lebt.

Zudem brillierte er in verschiedenen Genres neben anderen Hollywood-Größen. An der Seite von Jane Fonda in „Stanley & Iris“, mit Al Pacino in „Heat“ und Dustin Hoffman in „Wag the Dog“ bewies De Niro seine Vielseitigkeit.

New York und die Mafia: Eine lebenslange Verbindung

Trotz seines globalen Ruhms ist De Niro seiner Heimatstadt New York treu geblieben. Er gründete das Tribeca Filmfestival, um die Stadt nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zu unterstützen.

Die Verbindung zur Mafia ist auch in seinen neuesten Projekten spürbar. Der Schauspieler drehte kürzlich den Crime-Thriller „Wise Guys“ unter der Regie von Barry Levinson. Der Film erzählt die Geschichte der beiden Mafia-Bosse Vito Genovese und Frank Costello, die in den 1950er und 1960er Jahren in New York das Sagen hatten.

Robert De Niro, mit 80 Jahren noch immer ein engagierter Schauspieler und unermüdlicher Künstler, zeigt uns, dass Alter nur eine Zahl ist. Sein beeindruckendes Lebenswerk und seine stetige Leidenschaft für die Schauspielkunst sind ein Beweis für sein unerschütterliches Engagement und seine Hingabe an sein Handwerk.