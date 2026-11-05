KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Schuldspruch

Hollywood-Schauspieler wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen

Hollywood-Schauspieler wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen
Epaimages
2 Min. Lesezeit |

Einst Fernsehstar, einst mit Katy Perry verheiratet. Jetzt fällt in London das Urteil gegen Russell Brand. Es betrifft vier Anklagepunkte.

Ein Londoner Gericht hat Russell Brand der Vergewaltigung im Jahr 2009 sowie der sexuellen Nötigung in drei Fällen für schuldig befunden.

Am Donnerstag wurde der britische Ex-Comedian und Schauspieler vor Gericht in London verurteilt. Es geht um eine Vergewaltigung aus dem Jahr 2009 und um drei Fälle sexueller Nötigung. Brand zählte einst zu den bekanntesten Fernsehmoderatoren Großbritanniens und war früher mit der US-Sängerin Katy Perry verheiratet.

Die Anschuldigungen hatte er zurückgewiesen. Seiner Darstellung nach waren die Vorfälle entweder einvernehmlich oder erfunden beziehungsweise umgedeutet worden.

Schuldspruch in allen Punkten

In sämtlichen Anklagepunkten befand das Gericht den Schauspieler für schuldig. Das betrifft die Vergewaltigung von 2009 und die drei Taten sexueller Nötigung. Brand hatte im Lauf des Verfahrens erklärt, sich nichts zuschulden kommen lassen zu haben.

Die Kontakte seien freiwillig gewesen.

Harte Vorwürfe

Die Staatsanwaltschaft beschrieb Brand als „skrupellos“ und „manipulativ“. Nach den Worten von Staatsanwältin Riel Karmy-Jones habe er „kindliche Erwartungen gehabt, dass jeder seiner Wünsche erfüllt werden müsse“.

Seit Beginn des Prozesses hatten die betroffenen Frauen die mutmaßlichen Taten detailliert geschildert.

Brand bestritt das und sprach von Fehldeutungen oder erfundenen Vorwürfen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Opferschutz
Nach Einbruch in Österreich: Diese Rechnung könnte künftig der Staat übernehmen
| Zukunftsdepot
500 Euro fürs Baby – Österreichs neuer Plan: Diese Fristen sollten Eltern jetzt kennen
| Schuldspruch
Hollywood-Schauspieler wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen
| Neuveröffentlichung
„ICH MAG DICH NICHT MEHR“: Balkan-Star überrascht seine Fans mit deutschem Song (VIDEO)
| Polizeibeamte
Folterverdacht in der Belgrader Garage: Neun Verdächtige vorläufig festgehalten
MEHR AKTUELLE NEWS