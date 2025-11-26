Hongkong in Flammen: Brennende Wohnblöcke fordern mehrere Todesopfer

Flammeninferno in Hongkong fordert mindestens vier Menschenleben. Baugerüste an renovierten Hochhäusern standen lichterloh in Brand, brennende Teile stürzten in die Tiefe.

Bei einem verheerenden Feuer in einer Hongkonger Wohnanlage sind mindestens vier Menschen gestorben. Das Feuer brach im Wohnkomplex Wang Fuk Court im Bezirk Tai Po aus und erreichte rasch die zweithöchste Alarmstufe 4 des Hongkonger Gefahrensystems. Von den insgesamt acht Wohnblöcken mit über 1.900 Wohneinheiten waren nach Informationen der “South China Morning Post” mindestens drei betroffen.

Laut einer offiziellen Regierungsmitteilung wurden drei weitere Personen in Krankenhäuser eingeliefert, zwei davon in kritischem Zustand. Unter den Todesopfern befand sich nach übereinstimmenden Berichten lokaler Medien und der “South China Morning Post” auch ein Feuerwehrmann.

Brennende Baugerüste

Aufnahmen vom Unglücksort dokumentierten dichte Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Hochhäusern aufstiegen. Die Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes in Renovierung. Zu sehen war auch, wie die Baugerüste an den Fassaden über mehrere Etagen in Flammen standen und brennende Teile herabfielen.

In einzelnen Wohnungen waren deutlich Brandherde erkennbar.

⇢ Nach Club-Tragödie: Prozess um 63 Tote beginnt

