Nach Club-Tragödie: Prozess um 63 Tote beginnt

63 Tote, 200 Verletzte und ein Prozess, der Jahre dauern könnte: In Skopje beginnt die juristische Aufarbeitung der Brandkatastrophe im Nachtclub “Pulse”.

Nach dem verheerenden Brand im Nachtclub „Pulse” in der nordmazedonischen Kleinstadt Kocani mit 63 Todesopfern hat am Mittwoch in Skopje der Gerichtsprozess begonnen. Im Zentrum des Verfahrens steht die Frage nach der Verantwortung von Behördenvertretern und Clubpersonal für die Katastrophe vom März dieses Jahres.

Die Tragödie ereignete sich in der Nacht zum 16. März, als eine für die Bühnenshow eingesetzte Funkenmaschine die leicht entflammbare Deckenkonstruktion in Brand setzte. 59 Menschen starben unmittelbar am Unglücksort, vier weitere erlagen später ihren schweren Verletzungen. Insgesamt wurden rund 200 Personen verletzt.

Die medizinische Versorgung der Opfer überstieg die Kapazitäten des nordmazedonischen Gesundheitssystems – 115 Schwerverletzte mussten mit Unterstützung der EU zur Behandlung ins Ausland gebracht werden.

Massive Sicherheitsmängel

Die ersten Untersuchungen deckten erhebliche Mängel bei der Einhaltung von Brandschutzvorschriften auf und warfen Fragen zur Rechtmäßigkeit der Betriebsgenehmigung des Lokals auf. Als Reaktion darauf demonstrierten mehrfach tausende Menschen in der Hauptstadt Skopje und brachten ihren Unmut gegenüber den Behörden zum Ausdruck. Die Protestierenden vermuten Korruption als Ursache für die mangelnden Sicherheitsstandards.

Komplexes Verfahren

Das Verfahren richtet sich gegen 35 Einzelpersonen und drei Unternehmen. An der Erstellung der Anklageschrift waren 15 Staatsanwälte beteiligt. Die Vorsitzende Richterin Dijana Gruevska Ilievska dämpfte bereits zum Prozessauftakt im Gerichtssaal der Justizvollzugsanstalt Idrizovo die Erwartungen an eine schnelle Aufarbeitung.

Wie sie laut dem nordmazedonischen Portal „mkd.mk” erklärte, könnte sich das Verfahren über Jahre hinziehen.