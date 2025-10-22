Hormon-Chaos: So zerstört Dauerstress unsere Organe

Unser Körper reagiert auf Dauerstress mit alarmierenden Signalen. Die ständige Hormonflut durch Arbeitsdruck und Zeitnot hinterlässt messbare Spuren – mit fatalen Folgen.

Der natürliche Schutzmechanismus unseres Körpers, bei Bedrohungen in einen Kampf-oder-Flucht-Modus zu wechseln, mobilisiert Energiereserven und schärft unsere Sinne. Dieser evolutionär sinnvolle Prozess wird jedoch problematisch, wenn permanenter Stress als vermeintliche Gefahr interpretiert wird. Während unser Organismus kurzzeitige Belastungsspitzen problemlos verkraftet, setzt dies voraus, dass das erhöhte Erregungsniveau zügig wieder normalisiert wird. Die Realität sieht jedoch anders aus: Wachsender Leistungsdruck am Arbeitsplatz, enge Zeitfenster und zwischenmenschliche Spannungen versetzen den Körper in einen Dauerzustand der Alarmbereitschaft.

Die vermehrte Ausschüttung von Stresshormonen wie Adrenalin und Cortisol führt zu messbaren körperlichen Reaktionen: Der Blutdruck steigt, die Atemfrequenz erhöht sich, die Muskulatur spannt sich an, und selbst die Verdauungsprozesse verändern sich. Fehlen ausreichende Erholungsphasen, kann der Organismus nicht mehr zum Normalzustand zurückfinden. Chronisch erhöhter Blutdruck begünstigt kardiovaskuläre Erkrankungen und erhöht die Wahrscheinlichkeit für Herzinfarkte oder Schlaganfälle.

Stoffwechselstörungen

Zudem beeinträchtigt Dauerstress den Zuckerstoffwechsel. Das Stresshormon Cortisol fördert nicht nur die Leistungsbereitschaft, sondern bewirkt auch eine Insulinresistenz (verminderte Insulinwirkung) – ein Vorstadium des Typ-2-Diabetes.

Die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin setzen Glukose aus den körpereigenen Speichern frei, was zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels führt. Gleichzeitig werden vermehrt Proteine aus dem Immunsystem freigesetzt, die sowohl den Stoffwechsel als auch die Abwehrkräfte beeinträchtigen, wie die Österreichische Diabetes Gesellschaft betont.

Organschäden

Auch andere Organe reagieren empfindlich auf anhaltende Überlastung: Leber, Magen-Darm-Trakt, Haut und Gehirn können mit Entzündungsreaktionen, Verdauungsstörungen, chronischer Erschöpfung, Schlafproblemen und erhöhter Reizbarkeit reagieren.

Um diese gesundheitlichen Folgen zu vermeiden, ist ein effektives Stressmanagement unerlässlich. Dazu gehört, Stressauslöser zu identifizieren und zu eliminieren.

Regelmäßige körperliche Aktivität und gezielte Entspannungstechniken können dabei helfen, Stressbelastungen abzubauen.