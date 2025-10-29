Horror-Ende einer Luxusreise: Seniorin stirbt allein auf einsamer Insel

Eine 80-jährige Kreuzfahrttouristin ist nach einem missglückten Landausflug im Great Barrier Reef verstorben, nachdem sie auf einer Insel zurückgelassen wurde. Wie ABC News berichtet, hatte die Seniorin an einer geführten Wanderung auf Lizard Island teilgenommen, die vom Betreiber des Schiffes „Coral Adventurer“ organisiert worden war.

Während des Ausflugs teilte die Frau ihren Mitreisenden mit, dass sie die Wanderung nicht fortsetzen könne und selbständig zum Schiff zurückkehren wolle. Die Besatzung bemerkte jedoch nicht, dass die Passagierin nie an Bord zurückgekehrt war, und das Kreuzfahrtschiff setzte seine Reise fort.

Verspätete Suche

Erst mehrere Stunden später fiel das Fehlen der 80-Jährigen auf. Das Schiff kehrte daraufhin umgehend zu der Insel zurück und meldete die Frau als vermisst. Die Behörden leiteten noch am Samstagabend eine Suchaktion ein, die bis in die Nachtstunden fortgesetzt wurde.

Am folgenden Tag wurde die Vermisste tot aufgefunden. Die Polizei stufte den Todesfall als „plötzlich und unverdächtig“ ein.

Genauere Informationen zur Todesursache wurden von ABC nicht veröffentlicht.