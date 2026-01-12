Horror-Fund beim Kicken: Sechsjähriger entdeckt Totenschädel hinter Zaun

Statt des Fußballs fanden zwei Kinder in Worms etwas Unheimliches: Hinter einem Zaun lag ein menschlicher Schädel – der Beginn einer rätselhaften Entdeckung.

Beim Fußballspielen stießen zwei Kinder in Worms (Rheinland-Pfalz) auf einen grausigen Fund. Als der Ball eines sechsjährigen Jungen in ein Gebüsch nahe einer Bahnanlage rollte, entdeckte er hinter einem Zaun einen menschlichen Schädel. Der erschrockene Junge verständigte umgehend seine Eltern, die wiederum die Polizei alarmierten.

Weitere Knochenfunde

Die Beamten bestätigten nach ersten Untersuchungen, dass es sich tatsächlich um einen menschlichen Schädel handelt. Bei der anschließenden systematischen Durchsuchung des Geländes fanden die Einsatzkräfte weitere menschliche Knochenteile, darunter auch Oberschenkelknochen.

⇢ Spurlos verschwunden: Polizei bittet um Hinweise



Wie die BILD-Zeitung berichtet, hat die Polizei Worms Ermittlungen eingeleitet, um die Identität der verstorbenen Person und die Todesumstände zu klären.

„Ob es sich bei den Hintergründen um ein Kapitalverbrechen oder um einen Vermisstenfall handelt, wird erst in einigen Wochen feststehen, wenn weitere Untersuchungen abgeschlossen sind“, erklärten die Ermittler.