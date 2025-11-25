Horror-Fund in Entsorgungsbetrieb: Kind im Müll entsorgt

Schockfund in Bremen: Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs entdeckte während der Müllsortierung den leblosen Körper eines Säuglings. Die Ermittlungen laufen.

In Bremen wurde ein toter Säugling im Müll entdeckt. Der leblose Körper des Kindes kam in einem Entsorgungsbetrieb im Industriehafengebiet nördlich der Weser zum Vorschein. Die Fundstelle befindet sich im nordwestlichen Teil der Hansestadt, umgeben von weiteren Industrieanlagen. In unmittelbarer Nähe liegen das Bremer Stahlwerk sowie die Baustelle für den Wesertunnel der Autobahn A281.

Tragischer Fund

Ein Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens stieß am Morgen während der Abfallsortierung auf den toten Säugling, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Bislang konnten weder die Identität des Kindes noch die genauen Umstände seines Todes geklärt werden. Die Ermittlungsbehörden haben den Fall übernommen und untersuchen die Hintergründe.