Horror im Urlaubsparadies: Defekte Poolpumpe fängt 5-Jährigen ein (FOTOS)

Ein fünfjähriger britischer Junge geriet am Sonntagnachmittag in einem Hotel auf Mallorca in eine gefährliche Situation. Während des Badens im Hotelpool wurde sein Arm von einer defekten Schmutz-Absaugvorrichtung eingezogen und blieb im Rohr stecken.

Aufwendige Rettung

Wie die „Mallorca Zeitung“ unter Berufung auf „Crónica Balear“ berichtet, wurde der gesamte Unterarm des Kindes durch die starke Saugkraft in das Rohr gezogen. Weder der Junge selbst noch die alarmierten Einsatzkräfte von Ortspolizei, nationaler Gendarmerie, Feuerwehr und Rettungsdienst konnten den Arm zunächst befreien.

Die Rettungsaktion gestaltete sich aufwendig. Das Wasser musste aus dem Becken gepumpt werden, damit die Einsatzkräfte die Absaugvorrichtung, den sogenannten Skimmer, aufbohren konnten. Um dem Kind während der Befreiungsaktion Angst zu nehmen, setzten die Helfer ihm einen Helm auf und schützten seine Ohren. Nach etwa 30 Minuten intensiver Arbeit gelang es den Feuerwehrleuten schließlich, den Arm zu befreien.

Der Fünfjährige wurde anschließend zur Untersuchung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Bekannte Mängel

Nach dem Vorfall kamen gravierende Sicherheitsmängel ans Licht. Ein Bademeister gab gegenüber der Polizei an, bereits vor dem Unglück an der Hotelrezeption gemeldet zu haben, dass das Schutzgitter der Absauganlage beschädigt war. Statt einer fachgerechten Reparatur sei jedoch nur eine provisorische Lösung angebracht worden, die sich leicht lösen konnte.

Ein zweiter Bademeister bestätigte, dass die Probleme mit der Anlage bekannt waren. Auch ein Hotelgast hatte die ungewöhnlich starke Saugwirkung bemerkt und dies den Bademeistern mitgeteilt – diese hätten zwar nachgesehen, aber keine Maßnahmen ergriffen.