Horrorhochzeit ohne Essen: Doch für die schlimmste Überraschung sorgt der Bräutigam

Es gibt Hochzeiten, die sich wie ein Märchen lesen und dann gibt es solche, die eher an eine absurde Komödie erinnern. Eine solche Erfahrung hat eine junge Frau auf Reddit geteilt, die von einer ehemaligen Arbeitskollegin gebeten wurde, ihre Brautjungfer zu sein. Die Bitte kam völlig überraschend, nachdem die beiden fast ein Jahr lang keinen Kontakt mehr hatten. Die Brautjungfer kannte den Bräutigam nur flüchtig, doch sie ließ sich auf das Abenteuer ein – und was für ein Abenteuer das werden sollte!

Die erste Überraschung kam schon bei der Brautparty. Statt eines gemütlichen Beisammenseins mit Freundinnen entpuppte sich das Treffen als Verkaufsevent für ein Schmuckunternehmen, das auf Multilevel-Marketing setzt. Doch das war noch nicht alles. Die Braut hatte die Brautjungfernkleider nach eigenem Geschmack gekauft, ohne Rücksicht auf die Passform der Trägerinnen. Eine hektische Suche nach passenden Ersatzkleidern war die Folge.

Lieder mit Spotify-Werbung

Die Hochzeitszeremonie selbst fand in einem öffentlichen Park statt – ohne Reservierung. Es mangelte an Stühlen und anstatt eines professionellen Fotografen wurden Handyfotos gemacht. Diese nahmen allerdings mehr Zeit in Anspruch als geplant. Die Reddit-Nutzerin erinnert sich: „Deutlich weniger rührender war, dass unmittelbar nach dem Ende des Liedes zur Erinnerung an die Verstorbenen lautstark eine Spotify-Werbung zu spielen begann.“

Doch das größte Problem war das Essen – oder besser gesagt, der Mangel daran. Das Hochzeitsmenü bestand aus 40 Pfund Pulled Pork, das jedoch bereits von den Verwandten des Brautpaares verzehrt worden war, als die Brautjungfern mit den Fotos fertig waren. Es gab zwar auch selbstgemachten Kartoffelsalat, doch die Brautjungfer entschied sich, diesen zu meiden: „Der Kartoffelsalat hatte von 8 Uhr morgens bis nach der Zeremonie um 2 Uhr in einem nicht klimatisierten Raum gestanden, also habe ich ihn gemieden.“

Bräutigam hatte Affäre mit 13-jähriger

Die größte Überraschung kam jedoch zum Schluss. Die Braut enthüllte, dass ihr frischgebackener Ehemann aufgrund eines sexuellen Vergehens mit einer Minderjährigen nicht in öffentliche Parks gehen durfte. Der Mann hatte eine Affäre mit der Babysitterin seiner Kinder gehabt, obwohl er wusste, dass sie erst dreizehn Jahre alt war.

Nach dieser Enthüllung verließ die Brautjungfer die Hochzeit und nahm ihre Geschenke mit. Sie hat seitdem den Kontakt zu ihrer ehemaligen Kollegin abgebrochen. Diese Hochzeit wird sie sicherlich nie vergessen – auch wenn sie es wahrscheinlich gerne würde.