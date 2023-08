Hotelmitbringsel: Souvenir oder Straftat?

Sie sind ausgedient, meist teilgebraucht, wurden aber dennoch zur verführerischen „Trophäe“ vieler Hotelgäste: Shampoos, Seifen und Handtücher. Aber ist es rechtlich gesehen erlaubt, diese Mitbringsel aus den Hotels zu entwenden? Wir klären auf!

Die Verlockung der Hotelmitbringsel

Shampoo, Seife, Hausschuhe und Handtücher. Es sind diese Dinge des alltäglichen Gebrauchs, die häufig ihren Weg aus den Hotelzimmern in die Koffer der Gäste finden. Aber ist das überhaupt erlaubt? Rein rechtlich gesehen, ist die Antwort klar: Nein! „Alles, was zum Inventar des Hotels oder des Hotelzimmers gehört, darf der Gast nicht mitnehmen, sondern lediglich benutzen“, erklärt Anke Cimbal, Pressesprecherin bei der DEHAG Hospitality Group, Best Western Hotels.

Wenn das Souvenir zur Straftat wird

Landen Shampoo und Co. allerdings doch im Koffer der Gäste, drücken Hotels häufig beide Augen zu. Das liegt daran, dass solche Verbrauchsprodukte häufig nach der Abreise von den Reinigungskräften entsorgt werden. Dennoch gibt es klare Grenzen: Kissen, Bettdecken und Möbel gehören eindeutig zur Hotelausstattung und dürfen nur während des Aufenthalts benutzt, nicht aber mitgenommen werden. Auch bei Regenschirmen, Geschirr, Besteck und hochwertigen Hygieneartikeln wie Bademänteln ist die Regel klar. „So sei es auch nicht unüblich, dass Hotelgäste angezeigt werden, wenn diese Möbel, Bademäntel oder andere Gegenstände einfach mitnehmen. Ein Diebstahl wird auf jeden Fall geahndet“, warnt Cimbal.

Individuelle Erinnerungsstücke des Aufenthalts

Doch nicht alles, was im Hotelzimmer zu finden ist, gehört zum Inventar. Einige Artikel dürfen tatsächlich mit nach Hause genommen werden. „Artikel und Produkte, die Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich machen sollen und die Sie auch gerne als Erinnerung mit nach Hause nehmen dürfen, werden entsprechend gekennzeichnet“, informiert Cimbal. So gibt es Hotels, die Pantoffeln mit dem Namen der Gäste beschriften und als Andenken mitgegeben.

Von der Minibar bis zum Hochglanzmagazin

Auch im Fall von bepreisten Artikeln aus der Minibar oder Hochglanzmagazinen, darf der Gast sie nur mitnehmen, wenn es ausdrücklich erlaubt ist – sonst drohen Unannehmlichkeiten.

Laut einer Statista-Umfrage nehmen Hotelgäste am häufigsten Hygieneartikel mit. Schreibutensilien und Handtücher sind ebenfalls beliebte Mitbringsel. Rund 2 Prozent der befragten Gäste gaben sogar zu, Möbel, Kissen und Decken mitgenommen zu haben.

Abschließend bleibt die Frage, ob man wirklich Dinge mit nach Hause nehmen möchte, die bereits von vielen Menschen benutzt wurden. Möglicherweise ist es besser, sie im Hotel zu lassen und zu Hause neu zu kaufen – um Unannehmlichkeiten und Ärger zu vermeiden.