Barbie-Manie erobert Bestattungsbranche! (VIDEO)

Die Barbie-Begeisterung erobert Lateinamerika. Ein Bestattungsunternehmen in El Salvador hat diesen aktuellen Trend aufgegriffen und bietet nun rosafarbene „Barbie“-Särge an.

Die Welle der Begeisterung für Barbie hat seit der Kinopremiere im Juli eine neue Dimension in Lateinamerika erreicht. Aus diesem Phänomen heraus hat ein kreatives Bestattungsunternehmen in El Salvador eine ungewöhnliche Geschäftsidee entwickelt.

Ein neuer Geschäftstrend: Barbie-Särge

Isaac Villegas, der Besitzer des Bestattungsinstituts „Alpha und Omega“ in der Stadt Ahuachapán unweit der guatemaltekischen Grenze, sah in der Barbie-Manie eine Geschäftschance. „Ich sagte: ‚Wir müssen auf diesen Trend aufspringen'“, berichtet Villegas. So entstand die Idee, rosafarbene „Barbie“-Särge anzubieten.

Ein unerwarteter Erfolg: Die Resonanz auf das ungewöhnliche Produkt

Die „Barbie“-Metallsärge, verziert mit Stoffverkleidungen und Bildern der Puppe, trafen auf Resonanz im Publikum. Das Unternehmen hat bereits zehn Särge verkauft und eine Werbekampagne gestartet. „Die neuen Modelle sollten die klassischen in dunklen Farben nicht völlig ersetzen“, betont Villegas.

Die steigende Nachfrage nach rosafarbenen Särgen

Allerdings, so Villegas, sei die Nachfrage nach den rosafarbenen Särgen deutlich gestiegen. Aus diesem Grund plant der Unternehmer, „mehr rosafarbene Särge anzubieten, weil die Leute danach fragen. In El Salvador ist es üblich, bereits zu Lebzeiten einen Sarg für die spätere Beisetzung zu kaufen.

(Foto: Facebook/Printscreen)

Die Kundinnen und Kunden scheinen von der Idee begeistert zu sein. „Die Aktion sei schon jetzt ‚ein Erfolg'“, freut sich Villegas. Das Bestattungsunternehmen „Alpha und Omega“ scheint den richtigen Nerv der Zeit getroffen zu haben und plant, den erfolgreichen Trend fortzuführen.