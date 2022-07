“Ich werde ihr alles verschreiben”: Fan schenkt Dalila eine Wohnung!

Dalila bekommt nach der Reality-Show Zadruga eine Wohnung auf Banovo brdo! Ein Fan gibt ihr unter diesen Bedingungen eine Immobilie: “Ich werde ihr alles verschreiben”!

Dalila Dragojevic ist die Hauptakteurin in der fünften Staffel von Zadruga, wie zahlreiche Fans bezeugen, daher bekommt sie, nachdem sie die beliebte Reality-Show verlassen hat, eine Immobilie von einem Fan.

Der Aussage einer Dame in der Show Pitam za druga auf Red TV nach, wird Dalila eine eineinhalb-Zimmer-Wohnung in Banovo brdo verschreiben, nachdem Zadruga vorbei ist. „Ich habe eine Eineinhalb-Zimmer-Wohnung auf Banovo brdo, und egal ob sie gewinnt oder nicht, in der letzten Nacht rufe ich Sie persönlich an, dich Panda, deine Show und ich verschreibe die Wohnung an Dalila.“. Wenn er mit ihr zusammen bleibt, bekommt er die Hälfte, wenn nicht, dann werde ich Dalila alles verschreiben.“, sagte die Zuschauerin, die in der Show zugeschaltet wurde.

Erinnern wir uns, Dalila Dragojevic wurde zu einer der beliebtesten Teilnehmerinnen in Zadruga 5, nachdem sie ihren Mann Dejan Dragojevic mit Filip Car betrogen hatte. Es folgte eine Scheidung von Dejan, aber auch eine Trennung vom Car. Obwohl sie ihrer Liebe ein Ende setzen, machen Dalila und Filip täglich Chaos auf dem Grundstück in Simanovci.

