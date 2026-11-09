In 18 Metern Tiefe: Tauchlehrer nach Prügelei suspendiert (VIDEO)

Unter Wasser zählt jeder Atemzug. Ein Handgemenge in 18 Metern Tiefe landet im Netz und beschäftigt jetzt Behörden und Branchenverband.

Nach einem Video über eine Auseinandersetzung unter Wasser, das in sozialen Medien kursiert, fordert der Branchenverband NBAM eine gründliche Untersuchung. Der Vorfall ereignete sich am 28. Oktober beim Tauchplatz Kuda Rah Thila im Süd-Ari-Atoll auf den Malediven. Ein Tauchguide wurde nach einer ersten Prüfung suspendiert.

Dus Schilderung

Der Tauchlehrer, der als Xiao Du genannt wird, war gemeinsam mit einem Tauchpartner als Gast auf einem Liveaboard der Flotte von Maldives Legend unterwegs. Nach seinen Angaben wurde er in rund 18 Metern Tiefe von drei Tauchern angegriffen. „Der Tauchplatz war nicht groß, und es waren viele Leute da, es war also ein bisschen eng“, sagte Du der Yangtse Evening News.

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Ein Mann sei von unten auf ihn zugekommen und habe ihn gestoßen. Als sich dieser abwandte, trafen dessen Flossen Du, der sie zur Seite schob.

Laut Du packte ihn dann ein zweiter Mann am Arm, den er als Tauchguide beschrieb. Er selbst habe versucht, den Guide mit den Flossen zu treten.

Im Gerangel sei ihm der andere Taucher ins Gesicht gefahren und habe versucht, ihm Maske und Atemregler abzunehmen. Schließlich sei auch noch ein dritter Taucher hinzugekommen. „Sie waren rund um mich. Ich konnte mich nur zurückhalten.“

Im Video ist zu hören, wie er und sein Tauchpartner nach dem Auftauchen rufen: „Das bringt mich unter Wasser um, ihr drei! Drei Leute gegen mich, das ist sehr respektlos!“ Du, der 2019 mit dem Tauchen begonnen hat, erklärte, er habe sich dank seiner Ausbildung befreien können.

Reaktion der Veranstalter

Die Eigentümer von Maldives Legend bestätigten einen Vorfall zwischen Tauchern eines ihrer Liveaboards und einem Guide des Liveaboards Infinity X. Das Unternehmen übergab den Fall den zuständigen Behörden zur Untersuchung.

Auf den #Malediven kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung unter Wasser. Einer der Beteiligten beschuldigte zwei Männer, versucht zu haben, ihm unter Wasser die Luftzufuhr abzuschneiden und nach seinem Atemregler gegriffen zu haben. Der Grund für den Konflikt ist bislang unklar. Die Nationale Vereinigung für Wassertransport der Malediven hat den Vorfall aufgenommen und Polizei sowie Tourismusministerium aufgefordert, Ermittlungen einzuleiten. — Joe Long (@LongJoe1986) November 7, 2026

In einem Update vom 2. November teilte Ali Sujuaan Shafeeq, Direktor für Vertrieb und Marketing, mit, dass infolge des Vorfalls ein eigener Tauchguide suspendiert worden sei. Schon am 31. Oktober hatte die National Boating Association of Maldives (NBAM) die Polizei, das Tourismusministerium und weitere Behörden aufgefordert, eine gründliche, unparteiische und transparente Untersuchung durchzuführen. Zugleich mahnte der Verband, auf voreilige Schlüsse und öffentliche Anschuldigungen zu verzichten.

Maldives Legend erklärte: „Uns ist ein im Internet kursierendes Video bekannt, das einen Vorfall am 28. Oktober 2026 am Tauchplatz Kuda Rah Thila zwischen Tauchern eines unserer Liveaboards und einem Tauchguide von Infinity X zeigt.“ Weiter hieß es: „Wir nehmen diesen Vorfall sehr ernst. Die Sicherheit beim Tauchen hatte für uns immer oberste Priorität, und wir werden weiterhin alle Maßnahmen ergreifen, um an jedem Tauchplatz ein sicheres und respektvolles Umfeld zu gewährleisten.“

Außerdem teilte das Unternehmen mit: „Wir haben uns die Schilderungen unserer Gäste angehört und den Fall den zuständigen Behörden zur Untersuchung übergeben.“ Shafeeq ergänzte: „Im Einklang mit dieser Politik […] haben wir das Dienstverhältnis des betroffenen Tauchprofis bis zum Abschluss der Untersuchungen suspendiert.“

Die NBAM betonte: „Die NBAM betrachtet den Vorfall als ernste Angelegenheit, die eine unparteiische und gründliche Untersuchung erfordert.“ Zugleich warnte der Verband: „Das Handeln von Einzelpersonen […] darf nicht dazu verwendet werden, […] die Malediven als unsicheres Tauchziel darzustellen.“