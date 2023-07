Knapp drei Jahrzehnte nach seinem triumphalen Siegeszug in den Kinosälen weltweit, rückt der Film Titanic erneut ins Scheinwerferlicht. Diesmal spielt ein im Atlantik verlorenes U-Boot die Hauptrolle. An Bord dieses U-Bootes befanden sich fünf Personen, deren Herzenswunsch es war, das gesunkene Wrack des einst so majestätischen Schiffs zu besichtigen.

Der mit 11 Oscars ausgezeichnete Film gilt als einer der denkwürdigsten Werke der Filmgeschichte. Regisseur James Cameron legte großen Wert darauf, jedes Element authentisch darzustellen. Insgesamt begab er sich 33 Mal zum Wrack, um die Reise mit der Titanic so realistisch wie möglich nachzuempfinden.

Eines der bemerkenswerten Details ist die Verwendung der kroatischen Sprache im Film. Dies ist eine Hommage an die kroatischen Passagiere, die auf dem berühmten Schiff mitfuhren. In einer der gelöschten Szenen spricht eine weibliche Stimme im Hintergrund auf Kroatisch die Worte: „Frano, bring den Schnaps, verdammt nochmal.“ Während im Vordergrund die Figuren Fabrizio und Helga zu sehen sind, wurde die Szene letztendlich aus dem endgültigen Film geschnitten.

Die Namenswahl Frano lässt die Frage nach dem Warum aufkommen. Es ist wahr, dass sich kroatische Passagiere auf der Titanic befanden. In den historischen Dokumenden ist jedoch auf der Passagierliste kein Frano aufgelistet. Eine mögliche Verbindung lässt sich jedoch zu einem anderen Frano ziehen: dem kroatischen Journalisten Frano Supilo. Er gilt als der erste kroatische Journalist, der über das Unglück der Titanic berichtete.

Frano Supilo veröffentlichte am 16. April 1912 im kroatischen Novi List einen Artikel mit dem Titel „Unfall des größten Dampfschiffs. In diesem Artikel zitierte er eine Meldung aus New York, die besagte, dass alle Passagiere der Titanic gerettet worden seien. Ebenso zitierte er eien weitere Meldung aus Montreal, laut der die Titanic noch immer fahre.

In diesem Zusammenhang offenbart der Film Titanic nicht nur die Hingabe des Regisseurs James Cameron an historische Genauigkeit und Authentizität, sondern wirft auch einen interessanten Blick auf die Rolle der kroatischen Passagiere an Bord des Schiffs sowie den Beitrag des kroatischen Journalisten Frano Supilo zur Berichterstattung über das Unglück.