Dejan Cukic, am 4. November 1969 in Belgrad (Serbien) geboren, ist ein vielseitig begabter Künstler. Bekannt ist er vor allem als Sänger, dessen Hits „Julija“, „Ja bih da pevam“ und „Letnje kise“ auf jedem Konzert von seinen Fans begeistert mitgesungen werden. Sein Lied „Mokre ulice“ hat er sogar seiner Ehefrau Milica gewidmet.

Hinter der Bühnenpräsenz verbirgt sich ein ebenso interessanter Mensch, der sich neben seiner Musikkarriere in zahlreichen anderen Bereichen betätigt. Nur wenige sind sich bewusst, dass Cukic einst Geige spielte und beim Basketballclub Zvezda auf dem Parkett stand. Darüber hinaus ist er seit Jahren als Rock-Journalist und Übersetzer von Biografien und Autobiografien international bekannter Musikstars tätig.

In einem Interview mit der Zeitung Kurir erzählte Cukic, dass er seinen Vornamen Dejan beinahe nicht bekommen hätte. Ursprünglich sollte er nach seinem Urgroßvater Aleksandar benannt werden, der jedoch sechs Monate vor seiner Geburt verstarb. Damals war der Name Dejan noch nicht so populär und in seiner Heimatstadt gab es lediglich zwei Personen mit diesem Vornamen. Jedoch gewann der Name über die Jahre hinweg an Popularität.

Eine kuriose Anekdote aus Cukics Familiengeschichte hängt mit dem berühmten Schiff Titanic zusammen, das 1912 tragischerweise sank. Dejans Großvater Risto, ein bosnisch-herzegowinischer Wirtschaftsmigrant, hätte beinahe den Untergang des Luxusdampfers miterlebt. Nach einem Aufenthalt in seiner Heimat Ljubinje verpasste er das Schiff aufgrund eines aufkommenden Sturms. Infolgedessen ärgerte sich Risto zwar, doch hätte er die Titanic erreicht, wäre Dejan Cukic heute nicht am Leben und könnte sein Publikum nicht mit seinen musikalischen und kulturellen Fähigkeiten begeistern.

Die vielfältigen Talente und die bemerkenswerte Geschichte Dejan Cukics zeugen von einem facettenreichen Leben und einer beeindruckenden Karriere, die weit über die Musik hinausreicht. Der Sänger, Geiger, Basketballspieler und Übersetzer hat mit seiner Kunst und seinen Aktivitäten viele Menschen inspiriert und wird dies sicherlich auch weiterhin tun.