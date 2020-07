In diesem Fall gilt ein negativer Corona-Test vom Balkan nicht!

In den letzten Tagen ist das Thema Urlaub und Reisen in aller Munde. Kein Wunder, sind wir doch eigentlich gewohnt, die schönen Sommermonate in anderen Ländern zu verbringen. Während Reisen nach Kroatien derzeit ohne Beschränkungen möglich sind, so herrscht in Österreich für alle Westbalkanstaaten die Reisewarnstufe 6.

Welche Tests gelten?

Wie uns aus dem Gesundheitsministerium mitgeteilt wurde, muss man bei der Rückreise aus einem der Westbalkanstaaten einen Corona-Test (PCR-Test und NICHT Antikörpertest) vorweisen, der bei der Einreise nicht älter als vier Tage alt sein darf.

Insofern man über keinen negativen Corona-Test verfügt, so muss man sich an der Grenze dazu verpflichten, sich 14 Tage in „selbstüberwachte Heimquarantäne“ zu begeben. Insofern man während der Quarantäne einen PCR-Test macht und dieser negativ ausfällt, so kann die Quarantäne vorzeitig beendet werden.

Quarantäne trotz negativem Test

Es gibt jedoch auch Fälle, in welchen ein negativer PCR-Test nicht ausreichend ist, um ohne Quarantäne in Österreich einzureisen. Vermehrt haben uns KOSMO-Leser darauf aufmerksam gemacht, dass dies hauptsächlich bei Busreisen der Fall ist.

Der Grund hierfür ist recht nachvollziehbar. Insofern man aus einem der Westbalkanstaaten mit dem Bus nach Österreich reist und nicht alle Passagiere über einen negativen Corona-Test verfügen, so kann man eine Ansteckung während der Fahrt laut österreichischen Gesundheitsbehörden nicht ausschließen.

Eine lange Fahrt in einem engen geschlossenen Raum mit zahlreichen Menschen, wovon einige nicht negativ auf das Coronavirus getestet wurden sowie die Unmöglichkeit zur gänzlichen Einhaltung aller Hygienemaßnahmen können daher dazu führen, dass man sich trotz negativem PCR-Test in 14-tägige Quarantäne in Österreich begeben muss.

Dies wurde uns von der Grenzpolizei Nickelsdorf bestätigt. Selbiges gilt übrigens auch für Privatreisen mit PKWs oder Kombis, insofern nicht alle Insassen über einen negativen Corona-Test verfügen.