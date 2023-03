Fahrer dieser Automarken haben den niedrigsten IQ

In einer kürzlich veröffentlichten Studie wurden die fahrzeugbezogenen Vorlieben von Menschen untersucht und in Bezug auf ihren Intelligenzquotienten (IQ) analysiert. Die Ergebnisse der Studie sind überraschend, da sie eine klare Korrelation zwischen der Intelligenz der Autofahrer und dem von ihnen gefahrenen Fahrzeugtyp aufzeigen. Welche Autos die intelligentesten und die dümmsten Menschen fahren, erfährt ihr hier.

Eine Umfrage hat sich kürzlich mit der Frage beschäftigt, ob es einen Zusammenhang zwischen der Intelligenz des Fahrers und der Marke seines Autos gibt. Während die meisten Menschen bereit sind, anzunehmen, dass der Fahrstil Rückschlüsse auf die Intelligenz des Fahrers zulässt, liefert diese Umfrage überraschende Ergebnisse. Tatsächlich kommt die Studie zu dem Schluss, dass die Besitzer bestimmter PKWs tatsächlich intelligenter sind als andere. In diesem Artikel werden wir uns genauer mit den Ergebnissen der Umfrage auseinandersetzen und diskutieren, welche Faktoren die Intelligenz der Autofahrer beeinflussen könnten.

Das britische Portal „Scrap Car Comparison“ hat kürzlich eine Studie in Zusammenarbeit mit Censuswide veröffentlicht, in der insgesamt 2.204 Briten befragt wurden. Die Teilnehmer wurden zuerst gebeten, einen Intelligenztest abzulegen und anschließend Angaben zu ihrem Fahrzeug zu machen. Die Studie ergab, dass Fahrer mit dem höchsten Intelligenzquotienten (IQ) am häufigsten einen Skoda besitzen. Dieses Ergebnis mag überraschen, da die Marke Skoda in der öffentlichen Wahrnehmung oft als „billig“ und „uninteressant“ gilt.

Überraschende Ergebnisse

Laut der oben genannten Studie von „Scrap Car Comparison“ haben Skoda-Fahrer den höchsten durchschnittlichen IQ von 99,00. Der zweite Platz geht an den Hersteller Suzuki, dessen Fahrer einen durchschnittlichen IQ von 98,09 aufweisen. Peugeot erreicht mit 97,79 den dritten Platz, gefolgt von Mini mit 97,41 und Mazda mit 95,91. Im Mittelfeld der Studie liegen Toyota (95,76), Opel (95,11) und Mercedes-Benz (94,74). Nissan schafft es auf den neunten Platz mit einem durchschnittlichen IQ von 94,71, gefolgt von Seat mit dem gleichen Wert.

Es ist interessant zu erwähnen, dass in der Studie von „Scrap Car Comparison“ Fahrer von Volkswagen-Fahrzeugen den 19. Platz belegen, mit einem durchschnittlichen IQ von 92,25. Audi-Fahrer belegen den 14. Platz mit einem durchschnittlichen IQ von 93,25.

Platz Marke Gemessener durchschnittlicher IQ 1 Skoda 99,00 2 Suzuki 98,09 3 Peugeot 97,79 4 Mini 97,41 5 Mazda

95,91 6 Toyota 95,76 7 Opel/Vauxhall 95,11 8 Mercedes-Benz 94,74 9 Nissan 94,71 10 Seat

94,71 11 Citroën 94,29 12

Hyundai

93,52 13 Renault 93,41 14 Audi 93,25 15

Kia 93,01 16 Honda

92,88 17 Ford

92,75 18 Volvo 92,40 19 Volkswagen

92,25 20 BMW

91,68 21

Fiat 90,14

Interessanterweise haben Besitzer eines BMWs mit einem durchschnittlichen IQ von 91,68 lediglich den 20. Platz in der Studie von „Scrap Car Comparison“ belegt. Auch der Antrieb und die Farbe des Wagens scheinen eine Rolle zu spielen, wenn es um den Zusammenhang zwischen Intelligenz und Autofahren geht. Laut der Studie sind Fahrer von Benzinfahrzeugen im Durchschnitt intelligenter als diejenigen, die ein Dieselauto fahren. Auch die Farbe des Fahrzeugs scheint eine Rolle zu spielen. Fahrer von weißen Autos haben mit einem durchschnittlichen IQ von 95,71 die Nase vorn, gefolgt von grauen Wagen mit 94,71 und roten Wagen mit 94,88.