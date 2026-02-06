Infekt-Welle rollt weiter: Ärzte warnen vor „neuer Dimension“

Trotz überschrittener Grippewelle steigen die Krankenstandszahlen weiter an. Ärzte beobachten längere Krankheitsverläufe und warnen vor der noch bevorstehenden RSV-Welle.

Die Krankenstandszahlen der ÖGK verzeichnen seit Jännerbeginn einen stetigen wöchentlichen Anstieg und liegen aktuell bei etwa 37.000 Meldungen, obwohl die Grippewelle bereits ihren Höhepunkt überschritten hat. Insgesamt fallen die Zahlen jedoch niedriger aus als im Vorjahr. In der Steiermark wurden vergangene Woche 36.900 Krankmeldungen bei der Österreichischen Gesundheitskasse registriert, davon knapp 500 aufgrund einer echten Grippe.

Im Vergleichszeitraum des Vorjahres lag die Zahl der Influenzameldungen um 655 Fälle höher. Der Sprecher der steirischen Allgemeinmediziner, Alexander Moussa, bestätigt die anhaltende Krankheitswelle: „Es ist natürlich so, dass die Menschen krank sind. Es ist im Vergleich zu den Vorjahren etwas weniger, aber die Krankheitsdauer ist derzeit durchaus länger.“

Längere Krankheitsverläufe

„Es spricht dafür, dass die Viren, die im Umlauf sind, die Menschen länger in den Krankenstand bringen. Und wir sehen das auch in unseren Ordinationen tagtäglich, dass weiterhin sehr, sehr viele Infekte laufen. Ein Punkt, der sicher hier auch mitspielt, ist die Wetterlage, die Invasionswetterlage.„

Die medizinischen Fachleute beobachten nicht nur verlängerte, sondern auch intensivere Krankheitsverläufe: „Wir haben das dieses Jahr besonders gesehen. Es ist ein neuer Virustyp auch vor der Influenza dagewesen. Der hat sehr viele Menschen, in die Spitalpflichtigkeit gebracht. Das hat auch die Spitäler und auch die Ambulanzen stark belastet.“

RSV-Welle kommt

Zusätzlich steht die RSV-Welle erst am Anfang – mit einem erwarteten Höhepunkt in den Frühjahrsmonaten: „Alle Formen von Atemwegsinfekten sind derzeit Thema und genau auch RSV. Und das wird auch noch ein größeres Thema in den nächsten Monaten werden, aufgrund der Erfahrungen ist das ein Thema. Man sollte vorbereitet sein.“

Moussa empfiehlt Impfungen dringend für Schwangere und ältere Personen sowie die passive Immunisierung für Neugeborene. Obwohl der Höhepunkt der Grippewelle bereits um die Weihnachtszeit und den Jännerwechsel lag, rät Moussa dennoch zur Impfung auch zum jetzigen Zeitpunkt.

„Was zusätzlich ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich bei Infektsymptomen trotzdem immer an seinen Arzt und seine Ärztin wenden sollte, um das rechtzeitig abklären zu lassen. Es gibt gerade bei der Influenza auch Medikamente, um das in der Intensität und in der Dauer abzukürzen.„

Dennoch haben viele Menschen gegenwärtig den Eindruck, dass alle krank sind.