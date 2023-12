Jasmine Dinis: Traditionelle Mutter oder Antifeministin? (VIDEO)

Die Australierin Jasmine Dinis hat sich auf Social Media eine beachtliche Anhängerschaft aufgebaut, indem sie sich als „traditionelle Ehefrau“ präsentiert. Mit über 145.000 Followern auf TikTok und Instagram ist sie eine umstrittene Figur, die sowohl Lob als auch Kritik für ihren traditionellen Lebensstil und ihre Ansichten zur Kindererziehung erhält.

Jasmine Dinis, eine stolze „traditionelle Ehefrau“ aus Australien, hat eine klare Vision für ihre Tochter. Sie bleibt zu Hause, arbeitet nicht und lehrt ihre Tochter, dass es völlig in Ordnung ist, eines Tages von ihrem zukünftigen Ehemann abhängig zu sein. In einer Welt, in der viele Frauen ihre Kinder dazu ermutigen, aufs College zu gehen, einen guten Job zu bekommen und Geld zu verdienen, hat Jasmine einen anderen Ansatz gewählt. „Ich lehre meine Tochter, langsamer und ruhiger zu leben, eine biblische Frau zu sein, die einen Ehemann und eine schöne Familie haben will, denen sie täglich dienen kann“, erklärt Jasmine. Sie ist überzeugt, dass wahre Freude von Gott und der Familie kommt, nicht von einer Karriere.

Diese Ansicht hat auf den Social Media Plattformen, auf denen Jasmine aktiv ist, eine hitzige Debatte ausgelöst. Einige Nutzer haben ihre Erziehungsmethoden scharf kritisiert. „Es ist nichts Falsches daran, dass eine Frau eine Hausfrau ist, aber die Idee, dass eine Frau ihrem Mann ‚dient‘, ist definitiv antifeministisch“, kommentierte ein Nutzer. Eine andere Nutzerin warf Jasmine vor, die Zukunft ihrer Tochter bereits festgelegt zu haben und forderte sie auf, ihre Tochter auch in anderen Lebensbereichen zu unterstützen, insbesondere wenn diese nicht in Jasmines Pläne passen würden.

Doch trotz der Kritik gibt es auch viele, die Jasmines Lebensphilosophie bewundern. „Dies ist absolut wunderschön! Du bist eine unglaubliche Mutter und auf diese Weise zu leben, ist in höchstem Maße erfüllend“, lobte ein Anhänger Jasmines traditionellen Ansatz.