Jedes vierte Kindergartenkind hat Sprachprobleme

Vorstellung des Stadttheaters „Joza Ivakić“ aus Vinkovci, Kroatien in Kooproduktion mit dem Kroatischen Theater aus Pécs, Ungarn in der Regie von Vjekoslav Janković.

Das Stück behandelt ethnographisch Segmente des bürgerlichen Lebens zwischen den beiden Weltkriegen. Die Identität des Raums wird durch bürgerliche Elemente des Kulturerbes von Vinkovci affirmiert, wie etwa durch: die Sprache, die Musik, die Kostüme, die Lebensgewohnheiten, die gesellschaftlichen Werte und die Überzeugungen. Mittels moralischer Botschaften über grundlegende gesellschaftliche Wechselbeziehungen und anhand von Themen wie Liebe, Ehe und dem Gegensatz zwischen materiellen und geistlichen Werten schafft der Autor eine Welt des Dramas. Omnipräsente Wechselbeziehungen werden mit moderner Theatersprache hinterfragt.

“Vrzino kolo“, in dem sich alles abspielt, ist wie ein Kreistanz, bei dem jeder der Beteiligten den Ton angeben will, führen will. Folglich entsteht ein Gerangel.

Das Thema Männer/Frauen wird so lange interessant sein, bis es Männer und Frauen gibt, insbesondere aber so lange, bis es Männer gibt, die wie Kleinkinder gerade das Spielzeug wollen, mit dem bereits jemand anderes spielt.

Im Stück geht es hauptsächlich um Emotionen. Diese sollen auch beim Publikum hervorgerufen werden. Die Zuschauer sollen folglich tun, was sie wollen, was sie lieben; sie sollen für sich einstehen und stolz auf sich sein.

Das Schöne an dem Stück ist, dass es einerseits eine „einfache“ Volkstradition zeigt, anhand von Liebesbeziehungen, Liebeskonflikten, der Schönheit der Sprache und Musik, andererseits wiederum zwei Akte ein sogenanntes Vaudeville sind. Hierbei handelt es sich um eine Theaternorm, die zu jener Zeit aktuell und modern war. Ivakic vereint das jeweils Beste des sogenannten Volks- bzw. Laientheaters, also des Theaters für das einfache Volk, und des sogenannten Hoftheaters, also des elitären Theaters.

