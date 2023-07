Jetzt dampt’s: Voyage will in Österreich eine Shisha-Bar eröffnen

Ein Traum wird wahr für einige Fans: Der Balkan-Star Voyage plant die Eröffnung einer Shishabar in Österreich, die sich ganz den Wasserpfeifen-Liebhabern widmet. Shisharauchen mit dem Star könnte bald zur Realität werden.

„Wollen wir eine Balkan Shisha-Bar in Wien“, stellt er die Frage seiner Insta-Story. Der Sänger hat anscheinend eine neue Einnahmequelle gefunden und möchte nun eine Shisha-Bar in Wien eröffnen. Voyage, der serbische Mädchenschwarm, teilte die aufregende Neuigkeit auf Instagram mit einer Vielzahl von Emojis.

Die Balkan-Musikszene in Wien steht vor einer aufregenden Veränderung, denn Voyage plant die Eröffnung einer exklusiven Shisha-Bar in der österreichischen Hauptstadt. Mit großer Vorfreude erwarten die Fans die baldige Realisierung dieses Projekts. Der serbische Mädchenschwarm, Voyage, hat auf Instagram die aufregende Neuigkeit verkündet und die sozialen Medien sind seitdem in Aufruhr.

(FOTO: Instagram/@voyage.mp3)

Die geplante Bar wird bestimmt ein Ort der Entspannung, des Feierns und des gemeinsamen Miteinanders für Wasserpfeifen-Liebhaber werden. Die Details des Vorhabens werden mit Spannung erwartet, während die Fans sich darauf freuen, ihrem Idol schon bald in dieser neuen Location nahe zu sein.