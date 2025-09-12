„Jetzt geht’s los!“ – Trumps kryptische Antwort auf Putins NATO-Provokation

Ein historischer Bruch: Die NATO schießt erstmals russisches Fluggerät über eigenem Territorium ab. Der Vorfall weckt Besorgnis – und wirft Fragen zur Reaktion des US-Präsidenten auf.

Die NATO hat erstmals in ihrer Geschichte russisches Fluggerät über eigenem Territorium abgeschossen. In der Nacht zum Mittwoch wurden russische Drohnen über NATO-Gebiet geortet und bekämpft – ein Vorfall, der selbst während der angespanntesten Phasen des Kalten Krieges nie eingetreten war. Insgesamt drangen mindestens 19 bis 23 russische Drohnen in den polnischen Luftraum ein, wobei polnische und niederländische Kampfjets mehrere der Flugkörper neutralisierten. Die Situation an der östlichen Flanke des Bündnisgebiets weckt Besorgnis, nicht nur in Polen, wo kurz nach dem Drohnenabschuss eine Militärübung stattfand, die historisch belastete Erinnerungen hervorruft.

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk bezeichnete den Vorfall als „Provokation großen Ausmaßes“ und appellierte nach dem Abschuss mehrerer russischer Drohnen an die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren. Er versicherte, dass Polen vorbereitet sei, derartige Provokationen abzuwehren. Bemerkenswert ist, dass nur ein geringer Teil der russischen Drohnen über polnischem Territorium neutralisiert wurde. Die Frage steht im Raum, ob die NATO diese offensichtliche Herausforderung durch Moskau angemessen bestanden hat.

Auf Initiative Polens wurde eine Beratung nach Artikel 4 des NATO-Vertrags einberufen – ein Verfahren, das bei Bedrohungen der territorialen Integrität oder Sicherheit eines Bündnispartners zum Einsatz kommt. Dieser Mechanismus ermöglicht es, das weitere Vorgehen der Allianz abzustimmen und die kollektive Antwort zu koordinieren.

⇢ Drohnen-Invasion: Polens Regierung ruft Artikel 4 des NATO-Vertrags aus



Trumps unklare Haltung

Bemerkenswert zurückhaltend fiel die Reaktion des US-Präsidenten aus, der als Staatsoberhaupt der führenden Bündnismacht und stärksten Militärmacht weltweit eine Schlüsselrolle einnimmt. Mit erheblicher Verzögerung veröffentlichte Trump auf seiner Social-Media-Plattform lediglich die Worte: „Was soll das, dass Russland mit Drohnen den polnischen Luftraum verletzt? Jetzt geht’s los!“ Zu diesem Zeitpunkt hatten der NATO-Generalsekretär sowie zahlreiche europäische Regierungsvertreter den Vorfall bereits deutlich verurteilt.

⇢ Polnischer Minister attackiert Orbán nach Kreml-Provokation



Die Intention hinter Trumps knapper Äußerung bleibt völlig unklar. Handelt es sich um eine Nachfrage zum Sachverhalt? Drückt er Verärgerung gegenüber Moskau aus? Deutet er eine militärische Eskalation an? Oder soll die Botschaft als Ermutigung verstanden werden – sei es für die Allianz oder möglicherweise sogar für Putin?

Europas Sicherheitslage

Im Gegensatz dazu fand der US-Botschafter bei der NATO klare Worte: Amerika stehe fest an der Seite seiner Verbündeten und werde jeden Zentimeter des Bündnisgebiets verteidigen. Diese unmissverständliche Botschaft entsprach diplomatischen Erwartungen, dürfte in Moskau jedoch weitaus weniger Beachtung finden als die unklare Stellungnahme des amerikanischen Oberbefehlshabers.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte verurteilte den beispiellosen Vorfall scharf und bekräftigte: „Die Verbündeten werden jeden Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigen.“ Diese klare Positionierung der Bündnisführung steht in deutlichem Kontrast zur mehrdeutigen Reaktion aus Washington.

Der US-Präsident hätte ohne großen Aufwand in diesem strategisch bedeutsamen Moment ein eindeutiges Signal der Abschreckung senden können, ohne dadurch seine Ukraine-Politik zu kompromittieren.

⇢ Nach Drohnenangriff: Moskau streitet alles ab



Sein Verzicht darauf unterstreicht erneut eine unbequeme Realität: Im Ernstfall könnte Europa gezwungen sein, seine Sicherheitsinteressen ohne verlässliche amerikanische Unterstützung zu verteidigen.