Jordan-Werbespot: Luka Doncic cruist durch Vera Matovics Mega-Hit

In einer bemerkenswerten Verbindung zwischen Popkultur und Sport steht Luka Doncic, der Star der slowenischen Basketballszene, im Mittelpunkt einer frischen Werbekampagne für die renommierte Marke von Michael Jordan. In einem spektakulären Spot fuhr Doncic mit einem Auto auf eine Landebahn, die kreativ in ein Basketballfeld verwandelt worden war. Kaum hatte er das Fahrzeug verlassen, erklang aus dem Radio ein Lied, das in seiner Heimatregion bereits Kultstatus genießt: „Miki, Milane“ von der Sängerin Vera Matovic.

Diese musikalische Wahl kam nicht von ungefähr. Doncic selbst hat eine Vorliebe für den ohrwurmhaften Schlager der serbischen Künstlerin offenbart, indem er ihn während Aufwärmübungen und sogar vor wichtigen Spielen seines Teams, den Dallas Mavericks, spielte. Dieser überraschende Schritt eroberte die Herzen der Fans nicht nur auf den Tribünen, sondern auch weit darüber hinaus.

Vera Matovic überrascht

Bei einer Gelegenheit, mehr über diese einzigartige Verschmelzung der Welten zu erfahren, wandten wir uns direkt an Vera Matovic. Die Nachricht, dass ihr Lied eine Hauptrolle in einem Werbespot einer so ikonischen Figur wie Michael Jordan spielt, erreichte sie unvorbereitet. „Ich hatte davon keine Kenntnis, aber das ist definitiv ein Grund zum Stolz, nicht zum Ärger“, äußerte sie sich begeistert. Matovic unterstrich, wie ehrenvoll sie es empfindet, von einem herausragenden Athleten wie Doncic ausgewählt zu werden, und betonte die globale Beliebtheit ihres Hits „Miki, Milane“: „Jeder hat dieses Lied gesungen, es ist ein weltweiter Hit geworden – gestern wie heute.“