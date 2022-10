Jugoslawienkrieg als Schablone für Ukrainekrieg?

Der Europäischen Union drohe wegen des unkontrollierten Waffenhandels auf dem Schwarzmarkt, der eine Folge der intensiven Waffenlieferungen an die Ukraine sei, eine Wiederholung der Schicksals von Jugoslawien, schreibt der russische Botschafter in Österreich, Dmitrij Ljubinskij, in einem Artikel in der Zeitung “Ekspres”.

Die von den EU-Mitgliedsstaaten an die Ukraine gelieferten Waffen würden in den Händen von Terroristen und organisierten Verbrecherbanden in diversen Regionen der Welt landen, so der russische Botschafter.

“Es besteht das Risiko, dass sich das Szenario der Jugoslawien-Kriege buchstäblich wiederholen könnte. Damals wurde Europa mit illegalen Feuerwaffen aus dem Westbalkan regelrecht überflutet. Die Folgen der Kriege sind in diesen Ländern in Form von Kriminalität nach wie vor spürbar“, ergänzte Ljubinskij. In den Medien werde immer häufiger über Beschlagnahmung von sogenannten „ukrainischen Waffen“ in den Ländern der EU, einschließlich Österreich, berichtet, meint Ljubinskij.

Lesen Sie auch: Hilfspaket für Kroaten Die kroatische Regierung hat ein Maßnahmenpaket verabschiedet

Wegen Ukrainekrieg schlimmste Nahrungsmittelkrise seit 2008 Der Krieg in der Ukraine hat Getreide- und Düngemittellieferungen unterbrochen und die schlimmste Nahrungsmittelkrise seit der globalen Finanzkrise in 2007

Putins Botschaft für Europa „Wenn den russischen Öl- und Gasexporten Preisbeschränkungen auferlegt werden, wird der Westen wie ein Wolfsschwanz in einem russischen Märchen einfrieren.