Junge Frau kämpft gegen Krebs – Schwester schenkt ihr Gebärmutter

In Uzice, einer Stadt in Serbien, schreiben zwei Schwestern eine bemerkenswerte Geschichte. Tijana, 30 Jahre alt und durch eine seltene Krankheit daran gehindert, Mutter zu werden, findet Hoffnung in der selbstlosen Entscheidung ihrer Schwester Milica. Milica bietet an, ihre Gebärmutter zu spenden, um Tijana die Chance zu geben, eines Tages eine Wiege zu schaukeln.

Tijana Anicic, eine 30-jährige Frau aus Uzice, Serbien, wurde durch eine seltene und aggressive Krankheit daran gehindert, Mutter zu werden. Als ich 2009 erfuhr, dass ich an einer seltenen Krankheit leide, bei der buchstäblich das Endometrium die Gebärmutter frisst, wurde ich nach Belgrad geschickt“, erzählt Tijana. Trotz der Unterstützung ihrer Familie, Freunde und ihrer Ärztin, Dr. Kesic, konnte ihre Gebärmutter nicht gerettet werden.

Doch Tijana gab die Hoffnung nicht auf. Sie suchte nach Lösungen und traf schließlich Dr. Milan Milenkovic, einen Arzt, der aus Schweden zurückgekehrt war. Obwohl wir wussten, dass ein Kind adoptiert werden kann oder dass es Leihmutterschaft gibt, wenn Sie wissen, dass Sie ein Kind in Ihrem Bauch tragen, gibt es kein schöneres Gefühl“, sagt Tijana. Sie und ihr Mann entschieden sich, die notwendigen Verfahren zu beginnen, um eine Gebärmuttertransplantation zu ermöglichen.

(FOTO: zVg.)

Die Herausforderung einer Gebärmuttertransplantation in Serbien

Gebärmuttertransplantationen sind selten und mit Risiken verbunden, aber sie bieten Frauen wie Tijana eine Chance auf Mutterschaft. In Serbien ist es jedoch schwierig, einen Gebärmutter-Donor zu finden. Doch dann kam der rettende Anruf von Tijanas Schwester Milica.

Milicas selbstloses Angebot zur Transplantation

„In dieser ganzen Geschichte war ich bei ihr und irgendwo wusste ich, dass ich diejenige sein würde, die ihr helfen würde“, sagt Milica. Sie zögerte keinen Moment und bot ihre Gebärmutter zur Transplantation an. Ich verstehe, dass ich das Richtige tue, weil ich als Mutter erfüllt bin, ich habe mein eigenes Kind und es kann ihr ganzes Leben verändern“, betont Milica. Die Operation ist für den 8. März in Montenegro geplant.

Gemeinschaftliche Unterstützung für Tijana

Um die Kosten für die Operation zu decken, haben Tijanas Freundinnen eine Reihe von Wohltätigkeitsaktionen in Uzice gestartet. Bisher wurden 20.000 Euro gesammelt, aber es werden noch 30.000 Euro benötigt, damit Tijana eine neue Gebärmutter und die Chance bekommt, Mutter zu werden. Die Geschichte von Tijana und Milica ist ein berührendes Beispiel für Schwesterliebe und die Hoffnung auf ein neues Leben.