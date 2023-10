Junge Wienerin auf offener Straße entführt und vergewaltigt!

In einer schockierenden Nacht am 3. Oktober ereignete sich ein beunruhigender Vorfall, der ganz Wien erschüttert. Vor einer Woche näherte sich ein 28-jähriger Österreicher mit Migrationshintergrund einer jungen Frau und zwang sie mit Gewalt in den Kofferraum seines Pkw. Der Verdächtige wurde von der Polizei festgenommen.

Die junge Frau wurde in den späten Nachtstunden Opfer einer brutalen Gewalttat. Laut Polizeiangaben näherte sich der 28-Jährige der jungen Frau, hielt ihr den Mund zu und zwang sie in den Kofferraum seines Autos. Anschließend fuhr er sie an einen abgelegenen Ort, öffnete den Kofferraum und verübte den sexuellen Übergriff.

zweimal ins Gesicht geschlagen

Er soll ihr zweimal ins Gesicht geschlagen und sie vergewaltigt haben. „Die Frau dürfte ein bis zwei Stunden in der Gewalt des Mannes gewesen sein“, sagte Polizeisprecher Matthias Schuster gegenüber dem Kurier. Nach der Tat ließ der Täter das Opfer zurück und flüchtete. Die junge Frau suchte Hilfe bei einem Freund und erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittlungen der Polizei führten rasch zu Ergebnissen. „Durch die zügige und koordinierte Ermittlungsarbeit des Landeskriminalamts Wien konnte der Tatverdächtige ermittelt und aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen werden“, berichtete die Polizei. Der Verdächtige hat sich bislang nicht zu den Anschuldigungen geäußert. Die weiteren Untersuchungen sind im Gange.