Junger Mann verfolgt Passantin und schießt ihr ins Gesicht

Zu einem versuchten schweren Raub durch einen bis jetzt Unbekannten kam es am Sonntag gegen 18.45 Uhr im Gemeindegebiet von Kirchdorf an der Krems.

Eine 63-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf ging gerade mit ihrem Hund im Stadtpark spazieren, als sie plötzlich Schritte hinter sich hörte. Sie drehte sich um und ein noch unbekannter Jugendlicher forderte Geld von ihr. Seiner Forderung Nachdruck verlieh er, indem er ihr eine Pistole – vermutlich eine Gasdruckpistole – vorhielt. Nachdem die Frau zu verstehen gab, dass sie kein Geld dabeihabe, gab der Jugendliche aus einer Entfernung von rund drei Metern einen Schuss auf sie ab. Dieser streifte sie am Kopf.

Die 63-Jährige hörte dabei keinen Schussknall, sondern ein Zischen. Daraufhin forderte der Unbekannte die Herausgabe von Handy und Schlüssel, woraufhin die Frau nicht mehr reagierte, sich umdrehte und weiter den Park hinunter ging. Der Jugendliche ließ aber nicht von ihr ab, sondern überholte sie und schoss ihr aus etwa einem Meter Entfernung ins Gesicht.

Kugel steckte in Wange

Die Frau ging weiter, um auf die Straße außerhalb des Parks zu gelangen. Dabei gab der Unbekannte weitere Schüsse ab, von denen sie einer an der Schulter traf. Als die Frau beim Ausgang des Parks angelangt war, kehrte der Täter um und verließ die Örtlichkeit. Am Nachhauseweg verständigte die 63-Jährige ihre Tochter, welche die Einsatzkräfte alarmierte. Das Opfer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Kirchdorf an der Krems eingeliefert, wo ihr eine 4,5mm große Bleikugel aus der Wange entfernt wurde.

Den Täter beschrieb sie als männlich, jugendlich, 170 bis 180cm groß und schlank. Bekleidet war er mit dunkelblauer Jacke, dunklen Jeans und dunkelgrauer Haube. Zuvor sei der Täter in Begleitung eines weiteren Jugendlichen an ihr vorbeigegangen. Dieser war von gleicher Statur und bekleidet mit einer weißen Jacke mit dunkelblauen Streifen und einem Schriftzug an den Ärmeln, trug dunkle Jeans und eine Haube. Eine umgehend eingeleitete intensive Fahndung verlief bislang negativ. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchdorf unter der Telefonnummer 059133 4120 entgegen.