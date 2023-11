Junger Wiener flieht vor Polizei und springt von Balkon

Ein 18-jähriger Iraker, der im Juli einen Raubüberfall verübt haben soll, wurde nach monatelangen Ermittlungen in Innsbruck festgenommen. Bei dem Versuch, der Polizei zu entkommen, sprang er von einem Balkon und verletzte sich dabei schwer.

Im Juli ereignete sich in Innsbruck ein Raubüberfall, der nun zu einer dramatischen Festnahme geführt hat. Vier Männer näherten sich in den frühen Morgenstunden einem am Boden sitzenden jungen Mann und forderten Bargeld von ihm. Einer der Männer, ein 18-jähriger Iraker, durchsuchte das Opfer und entwendete Geld aus dessen Geldtasche.

Während die anderen drei Täter noch am selben Tag festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wieder freigelassen wurden, gelang dem 18-jährigen Iraker die Flucht.

Versuchte erneut zu fliehen

Nach monatelangen und intensiven Ermittlungen konnte der flüchtige Tatverdächtige schließlich am vergangenen Freitag in Innsbruck festgenommen werden. Bei der Festnahme versuchte der junge Mann erneut zu fliehen. Er sprang vom Balkon einer Wohnung im ersten Stock und landete auf darunter abgestellten Fahrrädern. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen im Gesicht und am Fuß zu.

Nach der Festnahme wurde der 18-Jährige in die Klinik Innsbruck gebracht, wo er ambulant versorgt wurde. Anschließend wurde er ins Polizeianhaltezentrum Innsbruck überstellt.

Der junge Mann zeigt sich bisher nicht geständig. Die Ermittlungen zu dem Raubüberfall im Juli und den genauen Umständen der Flucht und Festnahme dauern an.