HRT-Experte: „Jungs, ihr habt keine Hoden, ihr habt Straußeneier!“ (VIDEO)

Der ehemalige kroatische Kicker Joško Jeličić ist bereits seit einiger Zeit HRT-Experte und ist seither nicht nur für seine guten Analysen, sondern auch für irrwitzige Aussagen bekannt.

Jeličić hat allerdings dieses Mal den Vogel buchstäblich abgeschossen. Nachdem Kroatien gegen den Gastgeber im Viertelfinale nach einem mehr als spannenden Elferschießen gewann, konnte sich der HRT-Experte nicht zurückhalten.

„Es ist 23 Uhr. Wir sind also bereits im Nachttermin. Ich habe mich immer gefragt, ob sie denselben Charakter wie die damaligen ‚Vatreni‘ haben. Jetzt kann ich mit Sicherheit sagen:“

„Jungs, ihr habt keine Hoden, ihr habt Straußeneier! So große! Hut ab. Ihr habt so viel von euch in diesem Spiel gegeben und seid bis an eure Grenzen gegangen. Die Tränen des Coaches, der Spieler, sowie meine eigenen sagen mehr als tausend Worte“, so Joško Jeličić frei Schnauze.

Jeličić legendären Sager im Original findet ihr im Video auf der zweiten Seite!