Kaffeepreise explodieren: Dieser Kaffee ist am günstigsten!

Der aktuelle AK-Preistest zeigt deutliche Unterschiede: Wer Bohnenkaffee gegenüber Kapselkaffee bevorzugt, ist preislich klar im Vorteil. Auch Sorte und Herkunft wurden erhoben.

Fans des koffeinhaltigen Muntermachers haben die Qual der Wahl. Insgesamt 213 Kaffeeprodukte aus acht Geschäften wurden von der Marktforschung der Arbeiterkammer Steiermark miteinander verglichen. Dabei wurde Kaffee in Kapseln, Pads, Discs und auch in ganzen Bohnen eingekauft und einem Preisvergleich unterzogen. Grundlage dafür war der errechnete kg-Preis bzw. bei Pads, Kapseln und Discs auch der errechnete Preis pro Tasse.

Wer sparen will, setzt auf ganze Bohne

Eine Tasse Kaffee aus der ganzen Bohne zubereitet kostet demnach im Schnitt 17 Cent, eine Tasse vorportionierter Kaffee in Kapseln hingegen durchschnittlich 40 Cent und eine Tasse vorportionierter Kaffee in Disc-Form gar 43 Cent. Bei einem jährlichen Kaffeekonsum von einer Tasse Kaffee täglich beläuft sich der durchschnittliche Preisunterschied auf bis zu 95 Euro pro Jahr. Wobei der tatsächliche Preis bei Kapseln, Pads und Discs sehr stark von der Packungsgröße abhängig ist. Der eklatanteste Unterschied zeigt sich bei den Kapseln, wo sich über alle Produktgruppen hinweg eine Differenz von 600 Prozent ergibt (0,15 Cent pro Tasse bzw. 27,18 Euro/kg für den Clever Classico und 1,05 Euro pro Tasse bzw. 84,00 Euro/kg für den Nespresso Vertuo Mug Kahawa y Congo – Bio).

“Der klassische Preisvergleich wird durch die die große Auswahl an Produkten mit unterschiedlichen Packungsgrößen, Füllmengen, Zubereitungsarten und auch Verfügbarkeiten in den Geschäften erschwert. Es bietet sich daher für die Kaufentscheidung neben dem Preis auch die Orientierung an der Sorte und Marke und damit dem eigenen Geschmack an”, so Andrea Büdenbender von der AK-Marktforschung.

Während die Hersteller bei der Herkunftsbezeichnung auskunftsfreudiger sind, herrscht bei der Kennzeichnung der Bohnensorte (Arabica/Robusta) mehr Zurückhaltung:Auf mehr als der Hälfte der Verpackungen finden sich keine Angaben zur Bohnensorte.