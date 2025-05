Babyboom im Kreißsaal: 14 Hebammen gleichzeitig schwanger

Ein ungewöhnlicher Babyboom erschüttert ein Krankenhaus in Wisconsin: 14 Krankenschwestern erwarten gleichzeitig Nachwuchs – und werden von ihren eigenen Kolleginnen entbunden.

Im HSHS St. Vincent Hospital in Green Bay im US-Bundesstaat Wisconsin erleben derzeit 14 Krankenschwestern eine besondere Gemeinsamkeit: Sie erwarten alle ein Kind. Das katholische Krankenhaus teilte in einer offiziellen Erklärung mit, dass diese Häufung von Schwangerschaften nicht abgesprochen war. Die betroffenen Mitarbeiterinnen, von denen viele eine zusätzliche Hebammenqualifikation besitzen, betreuen in ihrer täglichen Arbeit Mütter und deren Neugeborene.

Die Leiterin des Zentrums für Frauen und Neugeborene, Amy Bardon, beschrieb die Situation gegenüber „Good Morning America“ als „unglaublich“ und betonte die Einzigartigkeit dieses Moments für das gesamte Team. Viele der werdenden Mütter durchleben ihre erste Schwangerschaft und können bald ihre beruflichen Kenntnisse durch eigene Erfahrungen ergänzen. „Diese Frauen sind bereits Expertinnen im Umgang mit Babys. Aber ihre Perspektive wird sich noch weiter vertiefen, wenn sie selbst Mütter werden“, sagte Bardon. Sie drückte ihre Freude für jede einzelne ihrer Kolleginnen aus.

Besondere Verbindung

Bemerkenswert ist zudem, dass die Babys der schwangeren Krankenschwestern von ihren eigenen Teamkolleginnen zur Welt gebracht werden – ein Umstand, der laut Bardon ein Gefühl von Vertrautheit und Zusammengehörigkeit schafft. Bereits jetzt haben sich unter den werdenden Müttern enge Freundschaften und emotionale Verbindungen entwickelt.

Die Krankenhausmitteilung unterstreicht außerdem, dass die Pflegekräfte des Zentrums nicht nur fachlich hervorragend ausgebildet sind, sondern auch als Bezugspersonen und Ratgeber eine wichtige Funktion bei der Begleitung von Eltern nach der Geburt übernehmen.

Dienstplanung trotz Babyboom gesichert

Trotz der ungewöhnlichen Situation hat das Krankenhaus die personelle Vertretung gut im Griff. Die Teamleitung des HSHS St. Vincent Hospital bestätigt, dass in der betroffenen Abteilung insgesamt 87 Pflegekräfte beschäftigt sind, wodurch die Dienste auch während der Abwesenheiten abgedeckt werden können. Das Krankenhaus hat bereits einen detaillierten Plan erstellt, um während Mutterschutz und Elternzeit aller 14 Mitarbeiterinnen die Versorgung der Patientinnen lückenlos sicherzustellen.

Zum Vergleich: In Österreich sieht das Mutterschutzgesetz einen verpflichtenden Mutterschutz von mindestens 16 Wochen vor – acht Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt. Arbeitgeber müssen hier die Personalabdeckung für diese Zeiträume organisieren, was besonders im ohnehin angespannten Pflegebereich eine Herausforderung darstellen kann. Ähnlich gehäufte Schwangerschaften in einem einzelnen Krankenhaus wurden im deutschsprachigen Raum bislang nicht dokumentiert.