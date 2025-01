Kein Scherz: Profifußballer wird übers AMS gesucht!

Der Wolfsberger AC befindet sich derzeit in einem intensiven Trainingslager in Spanien, um sich auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten. Zwei der vier geplanten Testspiele hat die Mannschaft bereits absolviert.

Während das Team in Spanien hart trainiert, geht der Verein in Wolfsberg einen ungewöhnlichen Weg, um neue Talente zu gewinnen. Die WAC Betriebs GmbH hat über das Arbeitsmarktservice (AMS) Wolfsberg eine Stellenanzeige veröffentlicht, in der direkt nach einem Profifußballer für die österreichische Bundesliga gesucht wird. Diese innovative Rekrutierungsmaßnahme wurde am 16. Jänner 2025 veröffentlicht und bietet eine Vollzeitstelle mit einem Mindestgehalt von 3.225 Euro brutto im Monat. Aufgrund der Dringlichkeit der Personalbeschaffung wird ein rascher Dienstantritt zum 20. Jänner 2025 angestrebt.

Ersatzbedarf für anstehende Wettbewerbe

Der dringende Bedarf an neuen Spielern steht im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Viertelfinale des UNIQA ÖFB Cups, das am 31. Jänner 2025 in der Lavanttal Arena ausgetragen wird. Um in diesem und weiteren Herausforderungen mit einer schlagkräftigen Mannschaft bestehen zu können, setzt der WAC auf diese unkonventionelle, aber effektive Methode der Talentsuche. Der Verein erhofft sich, schnell passende Verstärkungen zu finden, die für die Bewältigung der anstehenden Spiele unbedingt erforderlich sind.